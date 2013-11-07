淡季补库需求拉动螺纹钢期货反弹行情

路透北京11月7日 - 在中国钢材消费淡季来临之际，上海期货交易所螺纹钢期货近日展开一波反弹，尽管有现货市场价格上涨支持，不过多空分歧明显，钢价后市反弹高度料有限。

临近中共十八届三中全会，中国期货市场整体进入平淡维稳的行情，资金面亦相当淡静。螺纹钢主力1405合约收涨0.66%，至每吨3,679元人民币，较10月底的低点上涨近3%。大商所铁矿石期货主力合约1405合约小幅上涨0.11%。

上海中期钢材分析师黄慧雯指出，这一轮螺纹钢的反弹行情主要是受到现货市场价格上涨以及补库存需求的提振推动，但现货成交量没有明显的起色，且今日早晨出现明显增仓，但到下午又减仓得非常明显，这一波动显示多空分歧异常剧烈。

“现在期货价格普遍偏弱，本轮钢材价格反弹是现货起到主导推动作用...多头的拉涨意愿比较强，短期上涨可能性比较大，但V字的可能性很小，反弹有限。”黄慧雯指出。

她认为，主力合约在本轮反弹中如果能达到每吨3,750元应该就已经很不错了，如果不出现特别大的利好，不大可能触碰到3,800元。

亦有分析师认为，后期可关注环保、冬储、三中全会等因素，看此轮反弹能否演变成反转。

螺纹钢期货本轮反弹始于主力合约换月开始，10月28日螺纹钢主力合约触及每吨3,575元的逾四个月低点后开始反弹，主要受益于国内现货库存连续下降传递出的积极信号。

11月以来，现货钢材价格持续拉涨，月初短短几天上海螺纹钢均价涨幅为100元/吨，北京地区螺纹钢均价涨幅高达200元/吨，螺纹钢期货主力合约1405也在近几个交易日内亦随之连续走强。

数据显示，截至上周五，全国35个主要市场螺纹钢库存量为550.02万吨，减少18.35万吨；线材库存量为141.88万吨，减少5.69万吨。而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，全国综合库存总量为1387.65万吨，减少37.24万吨，降幅为2.61%。 (完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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