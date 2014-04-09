2014年全球钢材需求料较2013年放缓--国际钢铁协会

该协会表示，今年全球钢铁表观需求将成长3.1%至15.27亿吨，去年则为成长3.6%。

其并指出，中国2014年钢铁表观需求将成长3%至7.212亿吨，2015年则将成长2.7%至7.41亿吨。(完)