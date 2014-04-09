2014年全球钢材需求料较2013年放缓--国际钢铁协会

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦4月9日 -国际钢铁协会周三表示，今年全球钢材消费成长步伐将较2013年更为缓慢，因中国经济降温，同时新兴经济体持续受困于结构性问题。
该协会表示，今年全球钢铁表观需求将成长3.1%至15.27亿吨，去年则为成长3.6%。
其并指出，中国2014年钢铁表观需求将成长3%至7.212亿吨，2015年则将成长2.7%至7.41亿吨。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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