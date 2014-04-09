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国际财经 | 2014年 4月 9日 星期三 18:42 BJT

2014年全球钢材需求料较2013年放缓--国际钢铁协会

路透伦敦4月9日 -国际钢铁协会周三表示，今年全球钢材消费成长步伐将较2013年更为缓慢，因中国经济降温，同时新兴经济体持续受困于结构性问题。

该协会表示，今年全球钢铁表观需求将成长3.1%至15.27亿吨，去年则为成长3.6%。

其并指出，中国2014年钢铁表观需求将成长3%至7.212亿吨，2015年则将成长2.7%至7.41亿吨。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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