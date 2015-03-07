独家：欧盟将对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税

路透布鲁塞尔3月6日 - 两位熟悉欧盟委员会提案的消息人士透露，欧盟将在本月晚些时候对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。

委员会计划对从中国和台湾进口的钢板分别征收约25%和12%的关税。此前，欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

委员会将在下周把该提案提交给欧盟成员国，将在3月26日以前落实关税征收。这个举措是暂时的，等到9月底结束的调查结果出炉后再进一步评估。

Eurofer称，中国和台湾在2013年向欧盟售出价值6.2亿欧元的冷轧不锈钢板，相当于市场总量的约17%，这已经构成倾销，以不公平的低价出售商品。

另一项有关中国生产商获得不当补贴的调查也将于9月底结束。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)

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