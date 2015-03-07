独家：欧盟将对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透布鲁塞尔3月6日 - 两位熟悉欧盟委员会提案的消息人士透露，欧盟将在本月晚些时候对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。
委员会计划对从中国和台湾进口的钢板分别征收约25%和12%的关税。此前，欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。
委员会将在下周把该提案提交给欧盟成员国，将在3月26日以前落实关税征收。这个举措是暂时的，等到9月底结束的调查结果出炉后再进一步评估。
Eurofer称，中国和台湾在2013年向欧盟售出价值6.2亿欧元的冷轧不锈钢板，相当于市场总量的约17%，这已经构成倾销，以不公平的低价出售商品。
另一项有关中国生产商获得不当补贴的调查也将于9月底结束。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数