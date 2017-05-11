中国削减钢铁产能未必意味产量会减少--Eurofer

路透布鲁塞尔5月10日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)总裁周三指出，中国对于削减过剩钢铁产能是认真的，但那不表示产量会减少，尤其是未来几季。

中国去年初承诺到2020年将削减1.5亿吨过剩产能。此举加上钢铁贸易障碍升高及中国基建支出大增，助全球钢价自2015年12月以来大涨45%。

但近几周来中国钢价下跌，因市场担心建设和基础设施项目放缓。

“我认为中国政府对降低产能设定了真正的目标，因他们必须加以补贴，得付出许多代价...但削减产能不意味你减少产量。”Eurofer总裁Geert Van Poelvoorde表示。

“未来几季中国将出现更多的过剩产量。”他在布鲁塞尔的欧洲钢铁日会议说。

今年第一季中国钢铁产量增长4.6%至2.011亿吨，去年增长1.2%至8.084亿吨。中国钢铁产量占全球的一半。

不过，中国钢铁产能已经下滑。在全球8亿吨闲置产能中，中国占了近一半。2016年中国产能减少6,500万吨，今年计划再降5,000万吨。

中国去年的去产能行动主要涉及停产的钢厂。关闭其它工厂可能更难，因为劳动力密集型的钢铁产业工作岗位流失，可能会引发社会动荡。

“中国的情况很复杂，大多数工厂分布在各省。中央政府做出某项决定，并不意味着地方政府就会认真落实，”Van Poelvoorde称。

“这没有那么容易落实，他们(将)设法做什么也没那么清楚，”他表示。

此外他指出，中国削减产能可能不足以让供应过剩的市场恢复平衡，因为伊朗和俄罗斯等其他国家已增加新产能至高于国内需求的水平。

“他们的出口将开始变得多得多，因此中国减产能肯定不够，”他表示。(完)