标题新闻：中国对减少过剩钢铁产能是认真的，但不意味着未来几个季度产量会减少-欧洲钢铁联盟

修正-路透基点：银行业者为新加坡普洛斯杠杆收购融资摩拳擦掌--TRLPC
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，本周银行业者正准备递交新加坡普洛斯集团（Global Logistic Properties Ltd）杠杆收购案的融资建议，此次融资规模约为100亿美元，将成为亚洲最大的一笔杠杆融资贷款。
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路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，本周银行业者正准备递交新加坡普洛斯集团（Global Logistic Properties Ltd）杠杆收购案的融资建议，此次融资规模约为100亿美元，将成为亚洲最大的一笔杠杆融资贷款。
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。