宝钢股份旗下在线金融平台昨运营 并获1627亿人民币信贷额度

路透上海5月8日 - 中国提出的“互联网＋”战略正在传统企业中迅速落地。中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五公告称，其子公司欧冶云商的在线金融平台周四起运营，该平台已与工商银行(601398.SS)等15家国内银行战略合作，锁定信贷额度1,627亿元人民币。

公告称，负责该平台运营的上海欧冶金融信息服务股份有限公司致力于建立开放体系，携手各类外部金融机构，形成全牌照的金融服务集群，为生产厂家、大宗商品交易平台、贸易企业、终端用户等提供在线支付、融资服务、票据服务、投资理财等互联网金融产品。

周四与欧冶金融签约的金融机构除工商银行(1398.HK)外，还有中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)等15家银行，以及中信保和中合担保。

今年2月，宝钢股份与其母公司宝钢集团组建服务平台公司欧冶云商，注册资本20亿元，宝钢股份占51%股权，旨在打造钢铁流通领域的开放性生态型钢铁服务平台，吸引钢厂、钢贸商、加工商、物流商一同加盟。

宝钢股份董事长陈德荣稍早在业绩会上透露，宝钢2014年实现电商平台销量451万吨,实现营业收入151亿元，同比增长3.3倍。2015年电商平台计划销售量1,000万吨。金融服务将是平台的重要业务支柱，2015年的目标是融资规模20亿，满足500万吨的融资需求，互联网筹资规模300亿。

宝钢股份周四收报8.02元，过去一个月累计上涨10.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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