宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金

路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。

据公司新闻稿，这四家发起人将出资10亿元设立四源合股权投资管理公司，作为这只基金的普通合伙人（GP），其中宝武钢铁集团占该管理公司的25%股权，招商局集团占24%，WL罗斯公司和中美绿色基金分别占26%和25%。原招商银行(600036.SS)行长马蔚华拟任管理公司董事长。

中国宝武集团董事长马国强表示，该基金是响应国家供给侧结构性改革和全面深化国企改革的要求，通过市场化的方式、专业化的运作、全球化资源嫁接，助力中国钢铁行业去除过剩产能、出清僵尸企业、加快兼并重组、提高产业集中度、实施混合所有制、推动新型国际产能合作，从而有效释放行业存量资产资源并优化高效配置。

“在实现中国钢铁行业结构调整、转型升级和可持续健康发展的同时，也有效支撑国家“一带一路”战略的实施。”他说。

中国宝武集团是基金的主发起股东，粗钢规模位居中国第一，世界第二；WL罗斯公司，是美国著名私募股权机构，擅长重组钢铁、煤矿、电信、纺织等行业破产企业，曾成功并购重组美国第四大钢铁厂LTV和美国钢铁巨头伯利恒钢铁。

中美绿色基金，是由中央财经领导小组办公室与美国保尔森基金会共同发起的绿色引导基金，旨在通过中美商界在金融、绿色发展技术和商业运作模式上的跨境创新合作，协助实现中国经济的可持续发展。（完）