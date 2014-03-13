螺纹钢期货连续第三日收高 系统性风险忧虑逐步减弱

路透上海3月13日 -上海螺纹钢期货周四收高近2%，在本周一跌停后连续三天反弹。尽管盘中公布的经济数据不及预期，但前几日市场对系统性风险的恐慌情绪明显降温，短线仍处于技术性反弹中。

螺纹钢主力1410合约收涨1.89%至每吨3,284元。钢铁产业链上游的焦炭、焦煤和铁矿石今日亦联袂反弹，涨幅分别达到1.57%、0.61%和3.17%。

“基本面没什么变化，前几天对经济和债券违约等问题的担忧一度引发恐慌情绪，随着这些负面因素被逐步消化，市场心态也逐渐企稳。”南华期货工业品总监曹扬慧表示。

尽管下午公布的经济数据显示，今年头两个月国内投资和消费均较疲弱，预示一季度经济增速或不及预期。但几乎未对期货盘面造成冲击。市场人士指出，由于此前公布的其他数据疲弱，市场对负面消息已有所消化，目前的反弹更多受短线资金推动。

中国国家统计局公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%。此前路透访问分析师的预估中值分别为9.5%、13.5%和19.4%。

曹扬慧指出，部分地区气温较往年偏低，对建筑业开工有影响，但钢材的季节性需求还是会逐步启动，随着天气的转暖，这种预期会进一步升温。

“应该说钢价现在处于一个阶段性底部，短线会有一些反弹。但未来原材料成本和房地产调控方面的不确定因素很多，断言完全触底还为时尚早。”她表示。

中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。

中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)宣布，该公司4月主要钢材售价与前月持平。

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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