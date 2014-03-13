螺纹钢期货连续第三日收高 系统性风险忧虑逐步减弱

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海3月13日 -上海螺纹钢期货周四收高近2%，在本周一跌停后连续三天反弹。尽管盘中公布的经济数据不及预期，但前几日市场对系统性风险的恐慌情绪明显降温，短线仍处于技术性反弹中。
螺纹钢主力1410合约收涨1.89%至每吨3,284元。钢铁产业链上游的焦炭、焦煤和铁矿石今日亦联袂反弹，涨幅分别达到1.57%、0.61%和3.17%。
“基本面没什么变化，前几天对经济和债券违约等问题的担忧一度引发恐慌情绪，随着这些负面因素被逐步消化，市场心态也逐渐企稳。”南华期货工业品总监曹扬慧表示。
尽管下午公布的经济数据显示，今年头两个月国内投资和消费均较疲弱，预示一季度经济增速或不及预期。但几乎未对期货盘面造成冲击。市场人士指出，由于此前公布的其他数据疲弱，市场对负面消息已有所消化，目前的反弹更多受短线资金推动。
中国国家统计局公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%。此前路透访问分析师的预估中值分别为9.5%、13.5%和19.4%。
曹扬慧指出，部分地区气温较往年偏低，对建筑业开工有影响，但钢材的季节性需求还是会逐步启动，随着天气的转暖，这种预期会进一步升温。
“应该说钢价现在处于一个阶段性底部，短线会有一些反弹。但未来原材料成本和房地产调控方面的不确定因素很多，断言完全触底还为时尚早。”她表示。
中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。
中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)宣布，该公司4月主要钢材售价与前月持平。
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。