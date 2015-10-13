2016年全球钢铁需求料小幅增加--行业组织

路透芝加哥10月12日 - 国际钢铁协会周一在芝加哥举行的会议上称，2016年全球钢铁使用量应略微增长，因发达市场和印度等国需求增加，抵消了中国需求持续疲弱的影响。

由于中国经济失去动能，许多人认为中国令全球市场充斥大量廉价钢材。鉴于低价钢材数量供过于求，一些钢厂今年已减产或关门，而且更多钢铁企业可能将步其后尘。

“在中国经济放缓之外，我们还面临着投资较低，金融市场动荡及许多发展中地区出现地缘政治冲突问题，”德国钢铁协会主席JurgenKerkhoff称，“我们预计目前的不利情况将在2016年有所减弱，但这是基于中国经济将企稳的观点。”

国际钢铁协会周一在芝加哥举行的会议上称，2016年全球钢铁需求应该会较上年增长0.7%至15.23亿吨。

该协会称，2015年全球钢铁需求料减少1.7%至15.13亿吨。

中国的钢铁需求今年料下降3.5%至6.859亿吨，明年或进一步下降2%至6.722亿吨。

“当前全球钢铁行业最明显的现状就是中国的钢铁需求已经见顶，”Kerkhoff称。

国际钢铁协会人士预计，明年巴西和俄罗斯的需求依然疲软，但印度等部分市场应会继续保持强劲，而发达国家的需求应会恢复增长。

在4月份的预期中，国际钢铁协会称今年全球的钢铁表观需求量将会增长0.5%至15.44亿吨，明年将增长1.4%至15.66亿吨。

根据英国商品研究所(CRU)的数据，在23亿吨的钢铁总产能中，有7亿吨产能目前处于闲置状态，到2020年需减产4亿至5亿吨方能平衡市场。

但没有多少人认为厂商真的会减产，特别是考虑到可能有3亿吨的闲置产能在中国，中国的钢铁行业吸纳了不少就业，如减产则有可能带来社会不稳定因素。(完)