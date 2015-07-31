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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 14:33 BJT

安赛乐米塔尔下调对2015年全球钢铁消费预测

路透布鲁塞尔7月31日 - 全球最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)下调对2015年全球钢铁表观消费的预测，对美国、中国、巴西和俄罗斯及周边国家的预测下降。

该公司现对市场需求的预测与前次预测持平，扩张0.5-1.5%之间，其中计入了库存的变化。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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