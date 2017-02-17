欧洲钢铁行业将进口自伊朗的钢铁视为新威胁

路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。

Eurofer周四称，伊朗每年对欧洲的钢铁出口已跳增至略高于100万吨，出口量仅次于印度的190万吨；中国2016年出口到欧洲的钢铁量为570万吨。

“来自伊朗的威胁是新发生的，将成为三大威胁之一，即中国、印度和伊朗，”Eurofer的对外关系和贸易负责人Karl Tachelet说。

为了实现经济增长，伊朗寻求在外国合作伙伴的帮助下提振钢铁行业。伊朗在2015年与六大国达成核协议，以换取解除其所受到的制裁。

但伊朗政府曾表示，正在考虑效仿印度对铁矿石征收出口关税，从而增加国内钢铁厂商的廉价原材料供应。

Eurofer称这相当于是保护主义。Eurofer所代表的产业必须进口该国铁矿石。路透联系的伊朗官员没有立即回复置评请求。

周三，也就是德黑兰为期两日的钢铁会议之后，伊朗称其希望到2025年之前每年出口钢铁2,000-2,500万吨，并将总产量从当前估计的1,600万吨提高至5,500万吨。

全球钢铁市场规模为16亿吨。

欧盟正在调查有关塞尔维亚、伊朗、巴西、俄罗斯和乌克兰生产商涉嫌倾销热轧钢之事。(完)