欧洲钢铁行业将进口自伊朗的钢铁视为新威胁

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
Eurofer周四称，伊朗每年对欧洲的钢铁出口已跳增至略高于100万吨，出口量仅次于印度的190万吨；中国2016年出口到欧洲的钢铁量为570万吨。
“来自伊朗的威胁是新发生的，将成为三大威胁之一，即中国、印度和伊朗，”Eurofer的对外关系和贸易负责人Karl Tachelet说。
为了实现经济增长，伊朗寻求在外国合作伙伴的帮助下提振钢铁行业。伊朗在2015年与六大国达成核协议，以换取解除其所受到的制裁。
但伊朗政府曾表示，正在考虑效仿印度对铁矿石征收出口关税，从而增加国内钢铁厂商的廉价原材料供应。
Eurofer称这相当于是保护主义。Eurofer所代表的产业必须进口该国铁矿石。路透联系的伊朗官员没有立即回复置评请求。
周三，也就是德黑兰为期两日的钢铁会议之后，伊朗称其希望到2025年之前每年出口钢铁2,000-2,500万吨，并将总产量从当前估计的1,600万吨提高至5,500万吨。
全球钢铁市场规模为16亿吨。
欧盟正在调查有关塞尔维亚、伊朗、巴西、俄罗斯和乌克兰生产商涉嫌倾销热轧钢之事。(完)
(编译 汪红英/王颖；审校 王丽鑫/许娜)
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