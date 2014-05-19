严控钢铁新增产能 对新建项目等量或减量置换--工信部官员

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京5月19日 -中国工业和信息化部副部长苏波指出，当务之急是严格控制钢铁工业新增产能。重点是严格把关钢铁新建产能的核准，指导地方做好在建项目的清理，对新建项目实行等量或减量的置换。
中国证券网援引苏波在第八届中国国际钢铁大会上的话称，对钢铁行业将进一步发挥价格、财税、金融、土地、贸易、生产许可的政策和规范准入管理的联动作用，促使不符合准入要求的企业退出市场。
他并称，要通过执行对钢铁行业公平税负政策，逐步取消进口钢材的报税政策，支持差别化电价、惩罚性电价水价。推动能耗水耗电耗达不到标准的产能退出市场。
“希望从2013年到2017年年底，压缩钢铁产能8,000万吨以上，使产能利用率达到合理水平。”苏波说。
他表示，工信部将采取多方面的措施，严格控制新增产能，加快淘汰落后产能，加强行业规范管理，建立钢铁工业产能预警机制，建立公平竞争的市场环境，推动钢铁工业化解过剩产能尽快取得实效。
苏波并称，淘汰落后产能是化解产能过剩的重要举措。2010年以来，中国累计淘汰炼铁过剩产能8,500万吨，炼钢5,700万吨。今年的预期目标要淘汰落后钢铁能力2,700万吨，确保提前一年完成十二五(2011-2015年)淘汰落后产能的任务。
中国钢铁工业协会副会长张长富上月底表示，由于开工增加，微刺激措施中投资等的带动作用，二季度钢铁业盈利状况会好于一季度，但难以大幅提高。预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长，而融资难题成为行业最严峻的考验。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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