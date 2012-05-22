全球钢铁产量增长迟缓 市场前景疲弱

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦5月21日电---国际钢铁协会数据显示,全球及中国4月粗钢产量增长迟缓,未来数月或将进一步放缓,因本应为年内旺季之际,钢铁业者却遭逢需求减弱及价格下滑的处境.
据国际钢铁协会周一发布的数据显示,全球4月钢铁产量仅较上年同期增加1.2%,至1.28亿吨.
中国4月钢铁产量则增长2.6%至6,060万吨,增幅较最近几个月为低.
分析师并表示,中国未来几个月的产量料将更急剧放缓.
"即使我们知道需求始终低迷,但值得注意的是中国仍在扩充产量,"Wood Mackenzie首席钢铁分析师Patrick Cleary指出.
"多出的产量并未提供作为额外的需求之用,许多产量变成库存及额外的出口,这种情况显然无法一直持续下去.市场供过於求,价格持续下滑.很快地在某个阶段,我们会开始看到中国出现一些反应."
国际钢铁协会上月预测,2012年全球钢铁消费增长将放缓,受中国经济成长减弱及欧债危机变数所冲击.
欧盟4月钢铁产量为1,490万吨,较上年同期减少5.2%.
欧洲钢铁业者虽曾率先减产以因应需求减弱,但价格仍持续下滑,且该区域经济状况脆弱,意味着其有可能进一步减产.
欧洲最大的钢铁制造大国--德国4月钢铁产量减少5.5%,而第二大钢铁生产国--意大利则下降3.2%.
分析师表示,全球钢铁市场所有的指标仍然偏空,尤其是欧洲.
"欧洲钢铁需求疲弱,且亚洲经济成长减缓,导致全球钢价近期暴跌,"CME集团金融产品主管Martin Evans在报告中指出.
美国4月钢铁产量为770万吨,较上年同期成长9.3%.日本4月钢铁产量增长7.6%,成为910万吨.(完)
--编译 龚芳;审校 王兴亚
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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