全球8月粗钢产量增加 中国录得两位数增长

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透伦敦9月20日 - 随着中国钢铁产量自2012年11月以来录得首个两位数月度增长，全球粗钢生产8月同比增长5.2%。
世界钢铁协会周五公布的数据显示，8月份全球粗钢产量达到1.3亿吨，仅中国的产量就达到6,630万吨，同比增加12.8%。
中国的钢铁生产继续超出其消化能力，限制了中国国内和全球的钢铁价格复苏。
MEPS钢铁分析师Jeremy Platts表示：“在中国的供求实现平衡之前，中国的情况将继续影响未来几年的市场行情。”
中国占全球钢铁产量的一半，也是全球最大的钢铁消费国。
为控制其过剩的钢铁产能，中国政府正在限制钢铁行业的获贷能力，但专家表示，类似举措需要很长一段时间才能产生效果。
不过全球经济的温和复苏、区域供应的中断以及中国以外钢铁库存的减少，有助于全球钢铁价格从今年6月出现的三年半低位缓慢复苏。
Platts表示：“我们预计今年剩余时间的需求不会出现大幅增加，但我们看好2014年。钢铁库存相当低，所以任何一种需求反弹都将自动提振价格。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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