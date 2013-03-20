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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 18:41 BJT

钢铁产业：2月全球粗钢产量同比增加1.2%--国际钢铁协会

路透伦敦3月20日 - 国际钢铁协会数据周三显示，全球2月粗钢产量较上年同期增加1.2%至1.23亿吨。

数据显示，主要生产国中国2月粗钢产量较去年同期增加9.8%至6,180万吨。日本粗钢产量下降3.4%至830万吨。

美国产量下降11.8%至670万吨。欧盟产量则减少5.6%，为1,338万吨。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)

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