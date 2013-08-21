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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:33 BJT

钢铁产业：7月粗钢产量上升，因美国和中国产出增加

* 全球7月粗钢产量为1.32亿吨，较上年同期增长2.7%

* 中国7月钢铁产量为6,550万吨，同比增长6.2%

* 欧盟7月产量较上年同期下降6%

路透伦敦8月20日 - 全球7月粗钢产量上扬，近期价格回升提振了中国和美国的产量，但欧洲钢铁制造企业继续遏制产量上升。

国际钢铁协会周二公布的数据显示，7月全球钢铁产量较上年同期上升2.7%至1.32亿吨。

近期钢铁价格上涨激励产量提升，尽管产能过剩持续损及该领域。

中国7月钢铁产量增长6.2%至6,550万吨，协助推高亚洲产量上升近5%。中国生产的钢铁占全球供应量的一半，而且是全球最大钢铁消费国。

钢铁咨询机构Meps分析师Jeremy Platt称，“中国产量仍保持高位。”

“计划中的维护和环保项目仅产生有限影响，价格上升通常激励中国钢厂增加产量。过度供应的压力依旧存在。”

数据显示，全球第三大钢铁生产国--日本7月产量较上年同期增长0.5%，至930万吨。

美国7月产量同比增长3.3%至760万吨。

在今年前六个月产量萎缩后，需求改善及钢铁价格上升刺激钢铁生产商增加产量。

欧盟7月产量同比萎缩6%，至1,340万吨，德国和意大利分别萎缩5.4%和8.5%。这两个国家是欧盟主要钢铁生产国。

欧洲钢铁生产业者因经济疲弱、成本高昂及供应过剩，而较其他地区的钢铁生产商受创更严重。

经纪商Sucden Financial研究分析师Kashaan Kamal称，“粗钢生产纪律似乎在欧盟得到更好的遵守，产量与需求前景相符。”

“尽管产能过剩仍是该地区的一个问题，但指标显示经济趋于逐步复苏。”(完)

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