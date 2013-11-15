钢铁价格已经触底 但复苏将会缓慢--俄钢企

* 削减钢铁产能很难实现--Severstal财务长

* 铁矿石价格中期料在每吨110-120美元

路透伦敦11月14日 -俄罗斯第二大钢铁生产商Severstal(CHMF.MM)表示，全球钢铁价格可能已经达到低点，不过复苏将会非常缓慢。该公司预测2014年的均价很可能接近今年的水平。

“我们的确不认为(价格)还有下跌的空间，基本上已经触底，”该公司财务长AlexeyKulichenko周四在路透专访中表示。他警告称，全球持续的生产过剩将阻碍价格复苏。

“鉴于产能过剩，以及我们看到的一些行为，我们认为短期内不会持续快速反弹。我们认为将会从当前水平逐渐缓慢上升。”

而一周之前，全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)表示，认为已经度过经济周期的低点。

钢铁企业对全球和欧洲钢铁行业究竟能以多快的速度从低迷中复苏看法不一。印度的TataSteel(TISC.NS)在欧洲的表现有所好转，但该公司警告称未来仍存在挑战。自2007年收购Corus之后，该公司在欧洲就处境艰难。

**产能过剩**

钢铁市场一直受产能过剩困扰，Severstal执行长Alexey Mordashov像其他人一样，也呼吁联手减产。

但许多人质疑该行业减产的能力，因欧洲的政治压力妨碍减员的努力，且中国的产量和出口越来越多。

“我认为这不容易实现，”Kulichenko在谈到减产时表示，他列举了安塞乐米塔尔在法国的困境，当时该公司曾寻求关闭位于弗洛朗热的高炉，以此例证在欧洲面临的困难。

Severstal已寻求摆脱耗费钜资的项目，转向从头开始兴建矿场。目前该公司在进行利比里亚Putu铁矿石项目的可行性研究，最快也许会在明年初邀请合作伙伴分享收益并共担成本和风险。

Kulichenko表示，他预计中期内铁矿石价格.IO62-CNI=SI可能会从目前的每吨140美元降至110-120美元，但也表示由于中国钢厂需求强劲，不太可能跌至100美元下方。

今年铁矿石抗跌的韧性超过许多人预期，因中国钢产量高企支撑了中国需求，并抵消了供应增长的负面影响。(完)

(编译 李春喜/石冠兰 审校 田建华/李婷仪)

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