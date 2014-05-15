后期钢价仍难以大幅回升 将续呈低位波动运行态势--中钢协

路透北京5月15日 -中国钢铁工业协会周四指出，二季度是钢材消费旺季，需求会有所增长，但增幅不会太大。受钢铁产能过剩释放影响，钢铁产量难有大幅回落，供大于求局面难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将继续呈低位波动运行态势。

刊登在中钢协网站的报告指出，后期随着700万套保障性住房建设、8,000亿元人民币的铁路投资建设以及城市基础设施建设等项目的逐次展开，钢材需求有望继续保持增长。且国家加大淘汰落后产能力度，钢铁行业供大于求局面有望缓解。

钢材库存持续回落，对后期钢价走势压力有所减轻。截至5月9日，全国主要市场5种主要钢材社会库存量降至1,602万吨，环比降幅为4.12%；与2013年同期相比，降幅为18.75%。自今年2月末以来，钢材社会库存已连续10周下降，同2月末峰值相比，累计降幅达23.20%。

报告指出，后期市场需要关注的三方面问题，粗钢日均产量创历史新高，进口铁矿石价格涨幅高于钢价，以及钢材出口以价换量、量增价跌。

数据显示，4月份全国粗钢日产量达到229.47万吨，再创历史新高。在需求增长缓慢的形势下，钢铁生产保持高水平，进一步加剧了钢材市场供大于求矛盾。今年前4个月，全国累计出口钢材2,587万吨，同比增长29.5%，创历史最高纪录。但钢材出口平均价格却仅为795.07美元/吨，比2013年同期下降8.08%，是自2011年以来的同期最低水平。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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