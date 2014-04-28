今年中国钢产量料增2-3% 一季度重点钢企亏损逾23亿元--中钢协

(新增细节和背景)

* 二季度钢铁业盈利状况料好于一季度，但幅度有限

* 预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长

* 融资难题成为行业最严峻的考验

路透北京4月28日 -中国钢铁工业协会副会长张长富周一称，由于开工增加，微刺激措施中投资等的带动作用，二季度钢铁业盈利状况会好于一季度，但难以大幅提高。预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长，而融资难题成为行业最严峻的考验。

张长富在发布会上指出，首季度国民经济增速放缓，钢材消费属于淡季，但钢铁产量仍然增长，库存大幅上升，钢材市场供大于求的形势更加严峻，造成钢材价格持续下滑，全行业处于严重亏损的状态。

“今年第一季度是进入新世纪以来钢铁行业最困难的一季度，...现在的困难绝对不是暂时性的，而是阶段性的，没有三五年或者更长时间，（钢铁业）结构都调不好的。”张长富指出。

张长富在中钢协新闻发布会上并称，由于钢铁业产能过剩严重，产业集中度低，钢材价格同比大幅下降，后期也难以大幅提高，加上矿产商处于垄断地位，致使钢铁企业提高经济效益难度越来越大，中国钢铁业高产量、高成本、低价格、低效益的状况暂时难以改变；而且由于贸易纠纷风起云涌，预计后期中国钢材出口增长幅度会逐步回落。

随着国家加大节能减排、治理大气污染的力度，资源、能源、环境及交通运输价格、财税改革加快，将进一步推高企业生产成本，全行业高成本、低盈利状况短期难以扭转。

但他也指出，考虑到中国仍将维持7.5%左右的经济增长速度，投资对经济的影响仍不可小视，微刺激政策中，放开民营资本，增加铁路投资和棚户区改造等政策都与钢材的消费关联度比较高。

数据显示，钢铁企业库存今年呈现明显增加态势，到3月末钢协会员企业钢材库存约1,542万吨，较年初增长32.3%，较去年同期增长12.5%。

数据并显示，一季度重点统计钢铁企业亏损23.29亿元人民币，同比减少56.04亿元；累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。

**融资难题凸显**

行业高层指出，2014年的钢铁业融资难度凸显，随着中央政府结构调整步伐加快，银行对钢铁业产业链收紧贷款和贸易信用证等措施是可以预见的，也是正在进行的，预计未来将有更多钢铁企业因资金链问题而出现停产倒闭的现象。

钢协提到，企业普遍反映银行加大对产能过剩行业的贷款控制，面临资金紧张、融资成本高的问题。预计二季度钢铁行业盈利状况好于一季度，但盈利水平难以大幅提高。

“希望金融企业对钢铁产业实行有保有压的政策，不要一刀切，没有夕阳的产业，只有夕阳的企业，不要按照夕阳产业来制定钢铁信贷政策。”张长富指出。

据协会统计，今年一季度钢铁企业财务费用同比增长22.17%，而2013年同比为下降2.99%，再次出现大幅上升趋势。与此同时，重点钢铁业的资产负债比例不断上升，显示钢铁业行业资金困难不断加剧。

而钢铁行业融资难融资贵的问题也直接推动钢铁企业和贸易企业更多采用融资贸易的方式，但这也已经引发监管层的关注。

中钢协表示，希望银行系统对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，对符合产业发展政策、产品有市场、规范运作的钢铁企业应在信贷上继续给予支持。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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