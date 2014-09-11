浦项钢铁宝钢等四方达成澳洲铁矿石项目铁路及港口建设协议

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透墨尔本9月11日 - 韩国钢铁巨擘浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)和一民间投资机构决定支持中国宝钢及Aurizon Holdings Ltd (AZJ.AX)的计划，为澳洲一项价值68亿美元、推迟了很久的铁矿石项目建设铁路及港口。
浦项钢铁及投资机构American Metals & Coal International(AMCI)持有West Pilbara铁矿石项目50%的股权；宝钢及Aurizon以14亿澳元收购Aquila Resources后，拥有了West Pilbara余下的50%股权。
有关公司周四表示，他们已签署了基建协议，清除了建设铁路及港口计划的一个障碍；这条铁路及港口每年至少将处理4,000万吨铁矿石，将于2017/2018年开始出口。
“浦项钢铁认为，铁路及港口基础设施是促进Pilbara项目发展的重要因素，”浦项钢铁高级副总裁Kimok Yun在声明中称。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。