螺纹钢触及三个月低位 现货紧张助豆粕续创新高

路透北京10月8日 - 中国国庆长假后首个交易日，国内期市呈现“农强工弱”的格局。作为工业品代表的螺纹钢一度创出三个月低位，尾盘勉强收涨；而豆粕却在现货紧张的推动下升至合约新高。

依靠临近尾盘的大买单提振，上期所螺纹钢期货收高0.31%至每吨3,599元，盘中一度触及三个月低位，6月底以来的反弹涨幅几乎已全数抹去。

“钢材市场原本对‘金九银十’的期望很高，现在‘金九’基本落空，10月能否扳回要看看节后第一周的表现。”光大期货的分析师唐嘉宾表示。

他并称，螺纹钢期货6月以来的涨势有些过度，在国内钢材产量居高不下，而需求方面并未有太大改观的背景下，价格回落也是必然。不过鉴于目前3,500元左右的价位已较低，年底前料维持弱势整理走势。

中国钢铁工业协会的统计显示，全国9月中旬粗钢日产量为214.35万吨，环比增长0.66%，为8月上旬以来新高。

国际钢铁协会周一发布报告称，明年中国钢铁消费增速料从今年预估的6%降至3%，明年消费量料为7.21亿吨。

**豆粕创出合约新高**

今日豆粕和菜粕继续领涨农产品，大商所豆粕主力1401合约收高1.71%至3,757元，盘中创出合约新高3,782元，菜粕收盘亦大涨2.34%。现货持续紧张，令豆粕期价逐步向每吨4,200元左右的现货价格靠拢。

“豆粕供应现在特别紧张，尤其是广东和广西等地几乎没什么货，油厂一生产出来就马上被拉走，都怕后面继续缺货。”粮油资讯网站--天下粮仓首席豆粕分析师李丽凤表示。

中国粮食信息网的监测显示，国庆长假期间中国沿海地区豆粕价格趋稳，但普遍持于4,200元以上的高位。美国11月份船期大豆对中国港口CNF报价571美元/吨，较国庆节前上涨5美元/吨。

市场人士称，由于目前国内油厂压榨利润良好，而养殖业需求亦坚挺，或在未来数月内继续支撑中国大豆的进口需求。

海关数据显示，中国8月进口大豆637万吨，较7月720万吨的纪录高位下降11.5%。9月的初步进口数据将于12日公布。

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。