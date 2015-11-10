焦点：从英国斯肯索普到中国唐山 钢铁业苦撑行业寒冬

路透英国斯肯索普/中国唐山 - 在英国东北部小城斯肯索普(SCUNTHORPE)，25岁的钢铁工人Matt Cooke为他的工作以及钢铁业的前景感到担忧。

Cooke为英国最大钢铁企业Tata Steel(TISC.NS)工作，该公司计划在斯肯索普裁员900人，称从中国进口的低价钢材、英镑走强和高昂的电力成本致使其裁员。

而在5,000英里(8,050公里)之外的中国唐山，35岁的钢铁工人Suo Jiangjun也在思考着钢铁产业的未来。大量过剩产能和需求下滑，使该行业受到影响。

两个工人都面临全球钢价暴跌带来的困境，钢价下跌主要是因为中国经济增长放缓所致。

中国经济增长放缓，使得钢铁需求减少，暴露出了唐山等城市数量惊人的过剩产能，为了维持生存，中国钢厂和贸易商将目光转向出口。

位于中国北方工业腹地的唐山有700多万人口，去年该市的钢铁产量约为9,000万吨，比整个美国的产量还高。

钢价下跌使许多小型钢厂和民营企业挣扎在破产的边缘，但英国同行似乎对此并不同情。

“目前的形势很不好，”Suo表示。他在唐山友发钢管制造有限公司上班。“我们现在还赚钱，但利润降低了。附近的许多小厂快要倒闭了。目前我不担心失业，我可以找到别的工作，中国还需要钢铁。”

**廉价资金**

唐山位于铁矿石储藏量富足的河北省，由于1976年震后重建，民营钢铁业获得发展机会。当年那场地震导致至少25万人丧生，城市基础设施多数损毁。

从2008年起，中国经济高增长带动钢铁消费激增，许多小型钢厂大举借债以尽快扩大产能。如今，钢价崩跌的冲击在唐山外围的工业区一览无遗。

河北钢铁集团(000709.SZ)旗下唐山钢铁公司一座占地2,000平方米的高炉，本月将暂停运作，让日产能6,000吨的设施闲置。面临亏损节节升高，山西建邦钢铁已经关闭数座高炉。

多家民营钢厂已关闭大吉，许多贸易公司和物流中心人去楼空，从某方面来说，它们都是2009年中国庞大刺激措施的受害者；中国2008年推出4万亿元人民币(6,310亿美元)刺激计划，推动了一波难以持续的建设热潮。

“现在钢铁业没有人赚钱，不只是英国这样。我们勉强打平，”唐山的钢铁贸易商Ding Guanghui称。“钢厂现在每生产一吨钢铁就要赔100元人民币(15.78美元)。”

用于制作缆线和金属制品的钢坯价格已跌至历史低档每吨1,600元人民币(252.54美元)--比一吨白菜还便宜。

中国拥有12亿吨的钢铁年产能，相当于全球需求的四分之三。由于国内需求下降，结果造成中国寻求销往出口市场，以弥补国内的需求不足。仅河北省去年就出口钢铁制品2,720万吨，占全国总出口规模的29%左右，比上年增长89%。

**中国动辄得咎**

这些出口市场之一是英国，根据国际钢铁统计局(ISSB)的数据，去年英国向中国进口钢铁752,000吨，是前一年的两倍。

尽管这只占英国总进口的十分之一，但低成本拖累市场价格，使得中国很容易成为英国钢铁产业困境的代罪羔羊，不过工人们承认还有其他因素造成其竞争力下降。

英国已承诺要降低钢铁产业偏高的能源成本，而一些对重工业课征全球最高的“绿色”能源税则加重了问题。英国钢铁公司在1-6月所支付的电费要比欧盟均值多出80%，而欧盟均值又是美国的两倍。

但政府表示，对钢铁产业提供的帮助有其限度。“没有任何政府能够改变钢铁价格、主导汇率，或者国际对自由贸易和政府协助的规范置之不理，”英国商务大臣Sajid Javid在10月20日对国会表示。

中国和英国新近挹注政府资金，帮助钢铁重镇多元化发展，协助钢铁工人重新培训。

唐山已经重新定位为中国先进机器人中心之一。该地年产4,000万吨的钢铁产能在2017年前将会减少。

在斯肯索普，当地议员Elizabeth Redfern表示，政府和塔塔钢铁(Tata Steel)誓言投入900万英镑来为该地吸引新的业务进驻，以及就业再培训。(完)