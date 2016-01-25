2015年全球粗钢产量下降2.8%--国际钢铁协会

路透伦敦1月25日 - 国际钢铁协会(WSA)周一发布的数据显示，2015年全球粗钢产量较2014年下降2.8%至16.23亿吨。

2015年中国的粗钢产量下降2.3%至8.038亿吨，为三十多年来首次下滑，因经济成长放缓。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。