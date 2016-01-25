2015年全球粗钢产量下降2.8%--国际钢铁协会

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月25日 - 国际钢铁协会(WSA)周一发布的数据显示，2015年全球粗钢产量较2014年下降2.8%至16.23亿吨。
2015年中国的粗钢产量下降2.3%至8.038亿吨，为三十多年来首次下滑，因经济成长放缓。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。
欧盟粗钢产量下降1.8%至1.662亿吨，北美粗钢产量减少8.6%至1.107亿吨。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。