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国际财经 | 2016年 1月 25日 星期一 18:17 BJT

2015年全球粗钢产量下降2.8%--国际钢铁协会

路透伦敦1月25日 - 国际钢铁协会(WSA)周一发布的数据显示，2015年全球粗钢产量较2014年下降2.8%至16.23亿吨。

2015年中国的粗钢产量下降2.3%至8.038亿吨，为三十多年来首次下滑，因经济成长放缓。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。

欧盟粗钢产量下降1.8%至1.662亿吨，北美粗钢产量减少8.6%至1.107亿吨。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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