分析：英镑贬值推高价格成本 毫无防范的英国消费者将尝到苦头

路透伦敦10月4日 - 苹果最新iPhone 9月16日在英国开卖时，英国民众得深掏口袋才能入手，因为苹果把最新iPhone的英镑定价调高了60英镑(76美元)。

新款iPhone在美国市场价格和去年差不多，但在英国的标价却比前一代涨了将近11%，而这个幅度几乎刚好就是英镑兑美元自6月公投脱欧以来的跌幅。

英镑周二刷新31年低点，意谓着许多零售商可能要效仿苹果。若真如此，五年来支撑着英国摆脱金融危机的强劲消费者支出，将被浇上一头冷水。

不过根据一项家庭预期调查，似乎少有消费者意识到即将发生什么事。

英国央行表示，通胀攀升加上失业率上升及薪资增加较慢，明年家庭支出可能将仅增加1%。

那只有过去一年涨幅的三分之一。

“我们知道，英镑贬值会让通胀意外劲升，所以明年家庭的实际收入增长将十分温和，”Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家SamuelTombs说道。

即便在公投之前，家庭可支配收入的增速也在减缓，为弥补缺口，储蓄占收入的百分比降至2008年以来最低。

当前的问题在于，其它零售商跟随苹果涨价的速度会有多快。目前的情况还混淆不清。

英联食品(ABF.L)告诉路透，公司意图用自身利润消化进口成本的上涨，以保持公司在消费者心目中物超所值的印象。该公司拥有折扣服装零售商Primark。

相反，时装连锁店Next(NXT.L)表示，将把成本上涨的负担转嫁给消费者，但在2017年春该公司为防备英镑贬值而建立的对冲到期前不会这样做。

作为英国最大的服装零售商之一，Next预计，如果找不到更便宜的货源，公司明年的成本将由于英镑贬值上升5%。

根据该公司在2010年英镑上一次大跌时的经验，将5%的价格涨幅转嫁给消费者，将导致销售量减少5.5%，但营收仅下降0.5-1.0%。

“在这样过程中，我们认为销售受到的拖累是可控的，而且其损失不会重创利润，”Next对投资者表示。

英国所有企业都将面临类似的抉择。8月进口商品平均成本较上年同期增加达7.6%，同比涨幅为2011年来之最。

英国央行预估，货币贬值所致的成本增加，约有60%被转嫁给消费者，尽管对价格高度敏感的行业有所例外。

以食品杂货的价格为例，过去两年已见下降，因乐购(Tesco)(TSCO.L)、Sainsbury's (SBRY.L)、Asda (WMT.N)及Morrisons (MRW.L)四大主要连锁超市，面临德国折扣业者Aldi与Lidl的竞争。

没有一家想要率先表态涨价。Sainsbury's已表示，全球商品价格下滑，意味着物价可能根本不会上涨，不过连锁烘焙业者Greggs(GRG.L)周三表示，面临成本上升压力。

英国央行上月表示，已经听说部分食品企业正尝试使用较廉价的食材。

**打击有多大？**

整体来看，英国央行预期通胀升幅要较多数民间经济分析师的预测更加缓慢，但通胀率将在更长的时间内保持在目标上方，预测明年底前将升至2%，2018年底和2019年将升至2.4%。

这比目前0.6%的通胀率有大幅跳升，也是英国央行对中期通胀率做出的最高预估。

Verdict Retail分析师Zoe Mills表示，风险还包括明年英国正式开始退欧谈判，这将重又唤起公众的担忧。

“人们的信心可能会再次下滑，对零售支出带来负面影响，”她预计，象电子产品以及家居等非必须性消费品将会受创最大。

汽车销售已经略有减少。

即便如此，与企业投资或者出口相比，英国消费者需求被证实是更可靠的经济增长动力，前两者目前都面临着同欧盟关系的不确定性。

不管是英国央行还是民间经济分析师，都预测2009年的一幕不会重现，当时受金融危机影响，家庭支出减少3.5%。

“除非发生重大变化阻止了英国消费者支出，”汇丰经济分析师Liz Martins说道。“关键是没有人能真正知道英国退欧到底会如何发展。”(完)