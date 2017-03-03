调查：英国即将启动退欧正式进程 英镑料将迎来慢速下跌煎熬

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月2日 - 一项路透调查显示，一旦英国政府一如预期在本月稍晚启动退出欧盟的正式进程，英镑料将随着趋淡的成长前景进入一段缓慢下跌煎熬。
虽然调查预测英镑未来几个月不会有大幅下跌，但看来也没有回升的希望。自去年6月23日英国公投退欧以来，英镑兑美元已下跌17%，兑欧元下跌12%。
根据60多家银行及研究机构的受访外汇分析师预测，英镑兑美元一个月后料在1.23美元，三个月、六个月及一年后大致在1.21美元，与上个月调查的预测相同。
英镑兑欧元同期内预计介于0.85至0.87英镑，但其间当然可能有剧烈震荡。
这些预测值暗示，在英国退欧进程中，英镑料将有序走贬。而过去一周美国联邦储备委员会(美联储/FED)多位官员接连发表鹰派评论，令升息机率大幅提高，应该也会有利未来几个月美元兑英镑走势。
“英镑/美元将因美联储升息而进一步承压，因美国/英国利差扩大，”澳洲联邦银行(CBA)外汇分析师Richard Grace称。
“英国庞大的经常帐赤字几乎保证这种发展。英退的进一步推进即将到来，我们认为这将导致外资直接投资资本由英国外流，”他称。
英镑的平稳性将有利于企业业务。但这也暗示，一开始英镑贬值提振出口的经济效益，可能已告一段落，而消费者物价上升的影响现在开始显现。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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