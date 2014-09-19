苏格兰公投初步结果激励英镑大涨 亚股盘整

路透东京9月19日 - 英镑大幅上扬，因根据苏格兰独立公投初步结果，市场益发预期苏格兰将续留英国；另一方面，亚洲股市原先跟随美股走高，但随后回吐部分涨幅。

英镑兑美元GBP=D4最新报1.6496美元，上涨0.6%，稍早曾升至1.6525，远高于上周触及的10个月低点1.6051。

克拉克曼南郡小镇的公投结果是，46.2%赞成独立，53.8%反对。奥克尼郡的结果是67.2%反对，只有32.8%赞成。

Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata表示，“这还不是最终结果，但目前似乎在向反对独立倾斜，这间接推高了美元/日圆汇率。”

英镑/日圆GBPJPY=走高，日圆贬值逾2日圆，该货币对报180.66日圆，为2008年年底以来最低。

明晟(MSCI)亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS小幅上涨，因受隔夜美股上扬的提振，标普500指数.SPX和道指.DJI周四盘中均创下纪录高位。

股市人气亦受到阿里巴巴周四将IPO价格定为每股68美元的支撑，该价位位于预期区间的顶端，使其筹资规模将达到218亿美元，成为有史以来最大的IPO之一。

日本股市日经指数.N225上扬1.5%，受到日圆跌势的提振，美元兑日圆JPY=劲扬至六年新高109.46日圆。

美元指数.DXY报84.331，周四最高涨至84.743的逾四年高点。

欧元兑美元EUR=小跌至1.2907美元，周四曾触及14个月新低1.2834。

但市场冒险意愿受到地缘政局不确定性的抑制。美国参议院周四批准了奥巴马提出的议案，该议案提议对反抗伊斯兰国极端分子的叙利亚温和派叛军进行训练，目前正等待奥巴马将之签署成法律。

美国总统奥巴马周四表示，国会两党强烈支持给予叙利亚温和派叛军训练及军备，显示美国民众对于对抗伊斯兰国武装份子立场一致。

“武装份子组织伊斯兰国(ISIS)在叙利亚与伊拉克崛起，以及近期打击这些组织的力道加大，让(中东与北非地区)地缘政治风险迈入新阶段，”巴克莱分析师在报告中写到。

“我们认为这似乎为区域不确定性升高的长期趋势铺路，风险可能扩散至全球油市、该区域的其他经济体与金融市场，”报告表示。

现货金XAU=下跌0.2%，至每盎司1.221.76美元，上日跌至1月2日以来低位1,216.01美元，受美国可能较预期提前升息臆测影响。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王颖/白云/陈宗琦/张涛/孙茉莉)

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