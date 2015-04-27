英镑在英国大选不确定风险面前将保持韧性--高盛

路透伦敦4月24日 - 高盛研究报告称，英国大选激战正酣，所产生的不确定性风险却并没有摧毁英镑的韧性，这颇让人意外。报告补充说，英国经济的稳健增长最终将推动英镑。

“虽然英镑也许还会受到选举风险因素的一定影响，但我们考虑将眼光放到选举期之后，认为政治不确定性风险本身并不是英镑汇率的决定性因素，反而宏观经济形势才是关键，”高盛分析师在这份周五发布的报告中说。

英镑贸易加权汇率本周触及六周高点，英镑兑美元和兑欧元也接近五周高位。

英镑本周上扬，因英国央行货币政策委员会(MPC)九位成员中越来越强烈地认为，央行下一次调整利率将是升息。央行公布的会议记录中还强调了通胀的上行风险。

本周最新路透调查结果暗示，英国央行料将等到2016年初才开始启动升息，但受访分析师认为在2016年第一季末以前升息的机率也只有60%。

对冲基金据说在英镑买家之列。英镑兑美元周线有望涨1%，并创下五年前英国上次大选之后最大的两周涨幅。

不过，投资者也在一直买入英镑在5月7日大选左右的期权，对冲这期间英镑的波动性。民调显示，现任执政党保守党和反对党工党的支持率不相上下，所以很有可能选出一个“没有多数党的议会”。

较小政党表现强势，也使得外界难以预测到底会出现一个什么样的政府，但联合执政的前景意味着，未来政府“有可能会走中间路线”，高盛称。

“大选本身的不确定性不大可能决定英镑的走势。而且，我们对英国经济活动的正面展望意味着，除了美元，我们继续预测英镑兑多数G10货币都将升值，尤其是欧元。”

高盛预测，欧元兑英镑未来一年将跌至0.65英镑，周五约报0.7175英镑。(完)

(编译 郑茵/白云; 审校 张荻/许娜)

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