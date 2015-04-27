英镑在英国大选不确定风险面前将保持韧性--高盛

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月24日 - 高盛研究报告称，英国大选激战正酣，所产生的不确定性风险却并没有摧毁英镑的韧性，这颇让人意外。报告补充说，英国经济的稳健增长最终将推动英镑。
“虽然英镑也许还会受到选举风险因素的一定影响，但我们考虑将眼光放到选举期之后，认为政治不确定性风险本身并不是英镑汇率的决定性因素，反而宏观经济形势才是关键，”高盛分析师在这份周五发布的报告中说。
英镑贸易加权汇率本周触及六周高点，英镑兑美元和兑欧元也接近五周高位。
英镑本周上扬，因英国央行货币政策委员会(MPC)九位成员中越来越强烈地认为，央行下一次调整利率将是升息。央行公布的会议记录中还强调了通胀的上行风险。
本周最新路透调查结果暗示，英国央行料将等到2016年初才开始启动升息，但受访分析师认为在2016年第一季末以前升息的机率也只有60%。
对冲基金据说在英镑买家之列。英镑兑美元周线有望涨1%，并创下五年前英国上次大选之后最大的两周涨幅。
不过，投资者也在一直买入英镑在5月7日大选左右的期权，对冲这期间英镑的波动性。民调显示，现任执政党保守党和反对党工党的支持率不相上下，所以很有可能选出一个“没有多数党的议会”。
较小政党表现强势，也使得外界难以预测到底会出现一个什么样的政府，但联合执政的前景意味着，未来政府“有可能会走中间路线”，高盛称。
“大选本身的不确定性不大可能决定英镑的走势。而且，我们对英国经济活动的正面展望意味着，除了美元，我们继续预测英镑兑多数G10货币都将升值，尤其是欧元。”
高盛预测，欧元兑英镑未来一年将跌至0.65英镑，周五约报0.7175英镑。(完)
(编译 郑茵/白云; 审校 张荻/许娜)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。