《热点透视》英镑陷入逃不出的漩涡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 石冠兰
路透伦敦3月14日 - 英国之所以拒绝加入欧元，是希望可以保持灵活性。英镑币值急剧下滑当然凸显出英镑汇率的弹性可以有多大。但英国现在发现恰恰就是由于颇具弹性的汇率，而陷入了逃不出的经济陷阱。
目前不论是英国还是欧元区，经济都更偏向于停滞而不是成长。两者贸易模式也趋同，尽管欧元区的经常账基本均衡，而英国国际收支赤字相当于国内生产总值(GDP)的4%。
尽管英国付出了财政和货币方面的高昂代价，但经济上仍缺乏建树。2013年英国政府赤字相当于GDP的比例料高达欧元区的两倍。而且欧洲央行基本没有实施印钞举措，但英国央行却创造出了3,750亿英镑货币，足以为接近三年的大额财政赤字买单。
英国和欧元区间除了GDP表现相当之外，其他几乎所有方面都表现落后，使得英镑兑欧元下挫。自2005年以来，英镑兑欧元下跌程度比物价差距所显示的状况还要多跌了18%。今年以来英镑兑欧元已跌6%。
若历史可以为监，那么英国经济将不会对于汇率的刺激有所反应，但通胀却会。自2009年危机最严重时期以来，英国年度通胀率较欧元区平均高1.5个百分点。通胀率的进一步攀升，加上对于财政赤字的缓慢降低的预期、以及下任央行总裁将实施更大规模货币政策的忧虑，都可能进一步压低英镑。
只要货币措施和经济间令人失望的恶性循环延续下去，那么英镑就可能继续下跌。为了阻止或逆转这样的跌势，需要找到一个突破口。突破口可能是某些有效的政策提案，例如英国找到使得经济而非汇率更加灵活的万能药等。但只要英镑下跌，英国GDP就有受创的风险。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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