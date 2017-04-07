调查：英镑走势料取决于英退谈判进展顺利与否

路透伦敦4月6日 - 路透对汇市策略师的调查显示，英国退出欧盟谈判的进展，将决定英镑兑美元GBP=未来一年是可能最低跌到1.10，抑或最高反弹至1.50。

英镑周四稍早约报1.248美元。

根据分析师预估中值，若退欧谈判进展不顺，英镑/美元将跌至1.17。几名分析师甚至认为将跌至1.10美元--1985年以来最低水准。

相反地，若谈判进展顺利，英镑料将弹升至1.30美元--仍低于去年6月23日公投前的交投水平--不过一名分析师预估将冲高到1.50美元。

“目前利率预期对英镑的影响较小，真正推动英镑的是英国会硬退欧还是软退欧，这样的因素大约将持续一年。”Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs说。

根据过去一周对超过60名汇市策略师所做的定期调查，英镑/美元未来12个月将交投于1.22-1.24，和3月时的调查差不多。一个月后料为1.24，三个月和六个月后料在1.22，12个月后料在1.23美元。

“尽管我们认为头条风险将使市场今年偏空英镑的倾向不变，但结构性仓位增强也支持我们对英镑2018年将有所回升的看法。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的Vassili Serebriakov说。

路透调查中值显示，一个月后1欧元料报0.86英镑，六个月和一年后则来到0.88英镑，均略高于3月时的调查。周四稍早欧元/英镑EURGBP=报0.855英镑。(完)