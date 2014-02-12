英镑兑美元升至两周高位 因英国央行暗示明年加息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 英国央行可能成为首家收紧货币政策的主要央行
* 欧元受欧洲央行执委科尔在路透峰会上的讲话拖累
* 美元第二日受到叶伦讲话提振
路透纽约2月12日 - 英镑兑美元周三升至两周高位，此前英国央行上调经济成长预估，并暗示英国可能在明年加息。
英国明年下半年加息的前景也促使投资人买入英镑/卖出欧元、日圆和瑞郎等货币。
“今天英镑唱主角，”FX Analytics合伙人David Gilmore表示。
但美元也普涨，部分仍因美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦周二在国会听证会上没有暗示会放缓缩减大规模购债。
“这看上去像是美联储在缩减购债上不再取决于经济数据。”Chapdelaine ForeignExchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“市场原本预计她可能会对通胀更温和。”
Borthwick表示，像之前两次会议上每次缩减100亿美元购债规模一样，美联储稳步缩减量化宽松政策显示美国加息可能会较早，而不是较迟。美国加息会带动对美元的需求。
Borthwick称，欧元兑英镑大跌超过1%，兑美元也走软，部分还是因叶伦的讲话。
英镑兑美元跳升至1.6587美元的两周高位，当日升0.8%，远高于英国央行表示可能在略多于一年的时间内开始加息前的1.6480美元。
“除了新西兰央行，英国央行看来要成为首家升息的主要央行，”ING首席汇市策略师ChrisTurner表示，“我们预计在2015年2月升息，所以短期来看，英镑不错，特别是兑欧元。”
欧元兑美元跌0.33%，报1.3592美元，欧元兑日圆跌0.50%，报139.245日圆。
欧元也受到疲弱的经济数据以及欧洲央行执委科尔的讲话拖累。科尔在路透峰会上表示，欧洲央行“非常认真”地考虑负存款利率，该利率目前在零水准。
欧元区12月工业生产按月下滑0.7%，远大于预期的下滑0.3%，11月下修为增长1.6%。
欧元下挫扶助支撑美元指数.DXY升0.06%，报80.699，高于两周低点80.448，日高报80.831。
盘中稍早，澳元和新西兰元兑美元触及一个月高位，因中国贸易数据强劲，对中国经济成长的担忧缓解，提振对较高风险资产的需求。
中国1月贸易表现优于预期，进口增长创下六个月最高，这缓和了近期市场对全球第二大经济体正在放缓的忧虑。中国是澳洲最大的出口市场。
澳元兑美元触及0.9068美元高位，为1月13日来首见，之后回落至0.9039美元，当日持平。
新西兰元兑美元也在纽约尾盘回落，报0.8320美元，当日持稳，盘中触及0.8370美元一个月高位。
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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