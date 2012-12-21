乔布斯豪华游艇因未付清设计费被扣

路透阿姆斯特丹12月21日 - 一名律师周五表示，因与法国设计师菲利浦·斯塔克（Philippe Starck)存在经济纠纷，为苹果公司已故联合创始人乔布斯设计建造的一艘豪华游艇在阿姆斯特丹被扣留。

乔布斯从未用过这艘游艇，但委托斯塔克设计这艘名为Venus的游艇。这艘游艇造价逾1亿欧元。

斯塔克的公司Ubik的委托律师Roelant Klaassen对路透表示，他的客户只收到600万欧元的费用，现在寻求拿回剩余的300万欧元。

律师称，游艇在周三夜间被扣留，在乔布斯遗产受托律师未付款项前，这艘游艇将继续停在阿姆斯特丹港。

“项目自2007年就开始了，乔布斯和斯塔克曾就此细谈。”

“他们两人彼此信任，因而没有非常具体的合同。”

路透未能立即联系到乔布斯遗产受托律师就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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