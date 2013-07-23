欧洲股市收跌 STMicro带领科技股走低

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，报1,207.16点
* Euro STOXX 50指数下挫0.1%，报2,722.90点
* 尾盘跌势使市场逆转稍早涨势
* 交易商称市场担忧苹果可能公布疲弱业绩
* STMicro急跌10.4%，因季度亏损扩大
路透伦敦7月23日 - 欧洲股市周二走低，尾盘跌势拖累大盘脱离稍早触及的七周高位，半导体公司STMicroelectronics (STM.PA)在公布疲弱业绩后带领科技股走低。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3今日多数时间处于平盘之上，一度攀升0.5%，至1,216.36点的七周高位。
不过，之后该数据逐步走低，收盘回落0.3%，报1,207.16点。STMicro是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，急挫10.4%，因季度亏损扩大。
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也从日高回落，收跌0.1%，报2,722.90点。年内迄今，FTSEurofirst 300指数累计上扬6.5%，Euro STOXX 50指数攀升3.3%。
交易商称，没有特别的因素驱动今日的跌势，但几位市场人士称，投资者在今日稍早攀升后寻求锁定获利，以防苹果APPL.O在今日盘后公布疲弱业绩。
Logic Investments的策略部主管Peter Rice称，“市场在最近几天呈盘整走势，且苹果的业绩可能令人失望。”
“有遭受进一步抛压的风险。市场可能延续下行趋势，”他说。
英国股市富时100指数.FTSE回落0.39%，至6,597.44点。德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.2%，报8,314.23点。法国股市CAC 40指数.FCHI收挫0.43%，报3,923.09点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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