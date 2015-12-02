申通快递169亿元资产借壳艾迪西 有望成快递第一股

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月2日 - 中国浙江艾迪西流体控制股份有限公司(002468.SZ)周三公告称，拟出售目前所有资产和负债，并以增发股份和现金方式收购申通快递100%股权，资产价值169亿元人民币；同时增发募集至多48亿元的配套资金。重组完成后的艾迪西有望成A股市场上的“快递第一股”。
公告显示，艾迪西将截止评估基准日（12月31日）的所有资产和负债整合至全资子公司艾迪西投资，随后出让给Ultra Linkage Limited，资产预估值不低于7亿元。
而收购申通快递的作价，艾迪西将以增发价值149亿元股权和20亿元现金作为对价，每股增发底价为16.44元，共计需增发约9.06亿股。同时，艾迪西将向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资等九名特定对象定向增发，募集至多48亿元配套资金，增发底价亦为16.44元/股，募资中除20亿元用于支付收购对价外，其他用于中转仓配一体化项目、运输车辆购置项目等。
申通快递控股股东及实际控制人承诺，若重组在明年完成，申通快递未来三年净利分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元，出让人承诺任一年度净利低于目标值，则以本次交易中所获股份和现金作为业绩补偿。
艾迪西目前主要从事水暖器材阀门管件等产品的研发、制造、销售与服务；而拟收购的申通快递是国内领先的民营速递企业。
艾迪西自8月下旬开始停牌，停牌前收报13.71元。在上述重组方案公布后，深交所需对方案相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。