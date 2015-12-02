申通快递169亿元资产借壳艾迪西 有望成快递第一股

路透上海12月2日 - 中国浙江艾迪西流体控制股份有限公司(002468.SZ)周三公告称，拟出售目前所有资产和负债，并以增发股份和现金方式收购申通快递100%股权，资产价值169亿元人民币；同时增发募集至多48亿元的配套资金。重组完成后的艾迪西有望成A股市场上的“快递第一股”。

公告显示，艾迪西将截止评估基准日（12月31日）的所有资产和负债整合至全资子公司艾迪西投资，随后出让给Ultra Linkage Limited，资产预估值不低于7亿元。

而收购申通快递的作价，艾迪西将以增发价值149亿元股权和20亿元现金作为对价，每股增发底价为16.44元，共计需增发约9.06亿股。同时，艾迪西将向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资等九名特定对象定向增发，募集至多48亿元配套资金，增发底价亦为16.44元/股，募资中除20亿元用于支付收购对价外，其他用于中转仓配一体化项目、运输车辆购置项目等。

申通快递控股股东及实际控制人承诺，若重组在明年完成，申通快递未来三年净利分别不低于11.7亿元、14亿元和16亿元，出让人承诺任一年度净利低于目标值，则以本次交易中所获股份和现金作为业绩补偿。

艾迪西目前主要从事水暖器材阀门管件等产品的研发、制造、销售与服务；而拟收购的申通快递是国内领先的民营速递企业。

艾迪西自8月下旬开始停牌，停牌前收报13.71元。在上述重组方案公布后，深交所需对方案相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）