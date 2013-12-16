明年A股IPO规模或达2,000亿--安永

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透上海12月16日 -中国A股首次公开发行（IPO）在停滞一年多后，明年1月有望重启。国际会计和咨询公司--安永周一预计，明年A股IPO总筹资规模2,000亿元人民币左右；首批50家公司融资额或会超过400亿元，其中包括两家大盘新股--陕西煤业和中国邮政速递物流。
A股IPO的暂停，间接地促进了香港新股市场的活跃。安永指出，今年全年香港IPO料达96宗，融资总额预计会达到1,590亿港元，同比增长77%，以融资额计，香港列全球第二。而明年香港IPO市场将继续活跃，项目数达100宗左右，估计融资总额为1,800亿港元。
安永中国审计服务合伙人汤哲辉指出，目前中国证监会在审的700多家拟上市企业，融资总额估计在5,000亿元左右，若全部在明年发行完毕，对市场冲击相当大。
“我估计（明年IPO融资额）在2,000亿元左右，有40%企业明年完成A股上市。”他说。
A股IPO自2012年11月暂停，当年的IPO融资额仅1,030亿元，同比减少63%，融资额创下三年新低，主因是当年缺乏大型IPO项目。而今年全年没有A股IPO。
中国证监会此前宣布新股发行改革意见，并预计约有50家企业明年1月能完成审核程序并陆续上市。安永预计，有可能第一批发行的约50家企业拟筹资额在440亿元左右，其中两家大型IPO--陕西煤业和中国邮政速递物流的筹资额约272亿元，占首批企业总融资额的逾六成。
尽管如此，安永预计明年A股IPO仍将是中小规模企业为主。目前在审企业名单中，76%的公司拟在中小板或创业板上市。未来，工业、科技传媒通讯（TMT）和零售消费将是明年新股发行的主要行业，同时，环保、文化传媒、互联网金融、电子商务等国家扶持产业或新兴产业的企业开始增多。
对于香港市场，安永中国审计服务合伙人黎志光指出，明年全球经济保持平稳，中共十八大三中全会的改革政策对中国经济的正面影响，以及全球流动资金充裕，都将推动大中华区的上市活动继续活跃，除了大陆公司源源不断赴港上市外，可能有大型香港本地企业进行分拆上市来提高股东价值。
香港首富李嘉诚旗下企业电能实业(0006.HK)周日发布声明，有意分拆香港电力业务独立上市，不过仅会在后者市值最少达480亿港元后方会进行分拆。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
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