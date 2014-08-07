分析：股市牛市临近尾声？还早着呢

路透纽约/伦敦8月7日 - 担心全球股市可能大逆转的投资者也许只需要借用一句英国人的口号：保持冷静，继续前行。

眼下环境一片喧闹，要做到这点并非易事。投资者担心俄罗斯入侵乌克兰，中东局势也愈发混乱不堪，葡萄牙一家银行需要援助，所有这些都加深了人们的悲观情绪。此外市场预期美国联邦储备理事会(美联储)将自2006年以来首次加息，忧虑美国股市涨得太久却一直没有调整，因此消失了很长时间的悲观派现在卷土重来，也就不是什么令人意外的事情了。

但欧美一些顶级投资者和分析师却认为，目前没有什么恐慌的理由，因为美国经济成长动力正在增强，外界普遍认为利率还将在低水平上再保持几年，欧美企业第二季获利增长看起来都还不错。

一些反映忧虑程度的传统指标仍然对市场有支撑作用，比如美国公债收益率曲线的斜度。而且除上市交易基金(ETF)外的美国股票基金在最近10周里有八周资金流出，也印证了这样一个观点，即投资者仍然胆战心惊，并没有表现出那种通常预示大回调临近的盲目乐观情绪。

“我认为，支撑牛市的基础因素没有明显偏离轨道，也没有被严重削弱，”对冲基金Omega Advisors Inc副董事长Steven Einhorn称。

尽管近几周有盘整传言，但市场丝毫没有出现恐慌。

即便还是有些疲软消息，尤其是欧洲，但一个重要的全球股指较一个月前触及的高位仅下跌3.6%。

另一大乐观因素是，投资者很难找到回报不错的投资，来替代股票。

**机会上门**

扣除花旗的一次性支出，标普500指数看来将迎来近三年以来首次两位数季度获利增长。

与美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR相比，这个数字很漂亮。美国10年期公债收益率回落至2.5%下方，比标普股息回报率约2.35%略高。

据美银美林固定收益指数(Fixed Income Index)数据，尽管美国垃圾债券收益率上月上升约0.5个百分点，至6.2%，但较9.45%左右的长期均值仍整整低一个标准差。

“只要下跌，就是买入机会，”RBS Americas跨资产策略主管John Briggs表示，“我们或许会看到一些散户资金流出，但追逐收益的全球总资金池太大。”

人们常说美国市场早就该修正了。上一次标准普尔500指数.SPX跌幅达至少10%，已是三年以前。不过股市经历了多次“迷你修正”，下挫3%-6%后即有买盘涌入。

目前这次下跌的特点也类似。

尽管周二传来两则消息--21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)意外弃购时代华纳(Time Warner)(TWX.N)，以及Sprint(S.N)退出收购T-Mobile USTMUS.N，但美国市场并未伤筋动骨，因为有人已经早有预料。周三股市收高。

担忧在于这些企业举动可能预示着并购活动放缓，这将打压市场人气。据汤森路透数据，截至7月28日，美国并购总价值达9,970亿美元，较上年同期增长86%。

股市的另一巨大推动力来自股票回购。据S&P Dow Jones Indices数据，第二季的股票回购较第一季下降30%，不过第一季是历史第二高值。

更重要的是，标普500指数成分股中的21%公布第二季股票回购的全面信息，信息显示整体股票规模减少4%。这给企业每股获利增长是由金融操作推动、而不是营收和获利增长所致的说法增加了可信度。

**俄罗斯带来的风险**

如果俄罗斯出兵乌克兰，保卫亲俄分裂分子控制的地区，将给股市构成最大风险。这会增加发生更大规模冲突的机率，而且几乎肯定会导致莫斯科与西方之间进行针锋相对的经贸制裁。

北约周三表示，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约两万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。[nL4S0QC3KC]苏格兰皇家银行的Briggs表示，如果冲突升级为全面爆发的战争，他预计美国股市可能处于“本能反应”修正约10%，欧洲股市的反应甚至会更强烈，因担忧大宗商品供应以及主要经济体靠近战场。

不过目前，美国股市的下跌较为温和，更脆弱的南欧股市下跌已经超过一个月。葡萄牙PSI 20指数.PSI20已经进入熊市区域，自6月中期以来下跌了25%；同期的意大利FTSE MIB.FTMIB和西班牙IBEX指数.IBEX分别下跌13%和9%。其中部分是由葡萄牙圣灵银行的问题引起，上周末葡萄牙政府投入66亿欧元救助该行。

德国股市DAX指数.GDAXI在欧债危机期间成为投资者的避险天堂，过去几周也遭受重创，自6月末以来下跌9%，因市场担忧乌克兰危机以及制裁俄罗斯可能牵连到德国的经济。

根据美银美林援引自EPFR Global的数据，欧洲股市上周资金外流13亿美元，为连续第四周资金净流出。

“乌克兰危机仍给欧洲带来巨大风险，我认为相关影响还未被消化，尤其是被散户，”Brown Editore市场分析师Riccardo Designori称，“德国和意大利等国依赖俄罗斯的石油和天然气。随着冬季到来，危机可能会明显加剧。”

那些估值相对偏高的市场将受到这类危机的冲击。

根据汤森路透的数据，从预期市盈率(本益比)来看，标准普尔500指数估值有些过高，尽管由于近期股市下挫及企业获利增加，美国企业整体预期市盈率已自7月底的15.5倍降至15.1倍。这高于14.8倍的长期平均水准。

**做空**

“市场明显被高估，而我是一名纯空头，”Seabreeze Partners Management创始人Doug Kass称，并指出全球12%的地区正处在战火之中，更多的地区濒临冲突边缘。

此观点尚未在亚洲引起共鸣。

虽然受全球市场疲软的拖累，亚洲股指本周小幅回落，但表现仍好于其他地区，得益于企业获利强于普遍预期。亚洲大多数国家的长期公债收益率仍接近2014年低位，即便外资流入已放慢步伐。

在印度大选之后，机构投资者涌入该国股市。不过，中国股票价格低廉，加之当前中国经济似乎已经触底，政府又在推行结构改革措施，吸引了大部分投资者。香港恒生国企指数.HSCE在过去三个月大幅上涨了13%。中国沪深300指数.CSI300同期涨幅在近10%，市盈率只是略高于13倍。

欧洲方面的情况更加复杂。企业获利在经历数年的停滞之后，终于开始反弹，不过营收依然迟滞。

欧洲财报季已经过半。根据汤森路透Datastream，STOXX欧洲600指数成份股企业第二季度获利增长12%。这是2010年以来最好的表现。然而，获利增长主要是得益于成本削减和重组。营收则下降了1.5%。

营收缺乏强劲成长以及分析师仍在下调获利预估，让投资者心生疑虑。欧洲股票市盈率在2005年以来未见过的水平；STOXX欧洲600指数按2015年获利计算的预期市盈率约为14倍。

不过，一部分美国基金经理人仍对欧洲感到乐观。

“我会不会有担心？是的，当市场波动的时候，你肯定会多加注意，”摩根大通资产管理驻伦敦基金经理说。“但是，欧洲的复苏是不是脱轨了？我的答案是，肯定没有。”(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/李春喜/朱晓军/许娜/洪曦; 审校 张荻/田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。