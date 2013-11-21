分析：公司放慢股票回购步伐 为美股走势亮起红灯

图为纽约证交所内工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

* 大公司回购股票趋势可能放慢

* 持续回购股票的公司预计受益匪浅

* 需要经济增长来支撑合理估值

路透纽约11月20日 -就在这个美股标普500指数屡创新高的年度还剩下一个多月时，股市上涨的驱动因素之一：股票回购，可能已经触顶。

在过去几年，包括IBM(IBM.N)、苹果(AAPL.O)和艾克森美孚(ExxonMobil)(XOM.N)在内的美国大公司大幅提高了股票回购额。美国联邦储备理事会(美联储/FED)数据显示，公司成为股市的头号买家，而养老金基金、共同基金和家庭近年来越来越倾向于卖出。

股票数量减少将有助于改善每股盈余(EPS)数字，这也是投资者用于衡量股票价值的更重要标准之一。

但美联储数据显示，公司回购股票在去年已经达到顶峰。如果公司开始放慢回购自身股票的步伐，这将为已经日益依赖这方面支持的市场亮起红灯。

由于经济低迷导致公司增长困难--因此也难以获利，很多公司不愿意在聘雇或资本上投资，所以将现金用于回购股票。

康乃狄格州JonesTrading首席市场策略师MikeO’Rourke表示，“股票回购提升获利增长，使其看来比自体增长、或与经济连动的长期成长、以及个别业务增长的水准来得强劲。”

“尽管每股获利上扬，但这并非源于经济的自体成长，而是源于财务改造，这是一大隐忧。”

美联储数据显示，股票回购金额在2012年第二季达到5,081亿美元的峰值，2013年第二季数据则为3,448亿美元。

这个数据包含标准普尔500成分股以外的个股。根据标准普尔数据，若仅看该指标指数成分股回购活动，则第二季股票回购增加18%，但苹果(AAPL.O)当季宣布大规模的股票回购占了绝大部分。若不计入苹果的回购，则增长幅度仅仅2%。

美联储可能缩减刺激规模导致借贷成本升高，加上企业股票回购减少，企业未来数月就只能够靠经济加速增长来提振获利，而分析师认为经济加速增长实现的可能性不高。

**借款成本料将上升**

借贷成本偏低及股票估值处于合理水准，是有利于股票回购的两大要件，但这两大要件可能逐渐消散。标准普尔500指数.SPX及罗素3000指数.THY自2012年6月30日以来的涨幅均超过30%。

部分基金经理对于企业股东权益报酬率(ROE)下滑感到担忧，因为企业采取所谓财务改造来作为增加股东价值的主要做法。

纽约标准普尔资深指数分析师Howard Silverblatt指出，以艾克森美孚(ExxonMobil)为例，该公司在第二季回购了40亿美元的股票。

过去数年，艾克森美孚的自由现金流下滑，因该公司增派股息及扩大回购。在2012年前三季中，艾克森美孚支付了81.3亿美元的股息，并回购了127亿美元股票，手上自由现金流量降至94.6亿美元，若不计入2009年的衰退，这创下了约10年来的最低现金水准。

艾克森美孚持续这么做的能力可能逐渐消失，因该公司一直利用美联储所引导的低利率进行借贷。

“该公司以往能够用现金流来支应派息及股票回购，”对冲基金Kynikos Associates总裁暨创办人JimChanos表示。“在利率处于低档时，其派息及回购增加，但资金并非来自业务本身。这很大程度得看美联储脸色。”

但并非所有股票回购活动都有可能枯竭，而那些持续推动股票回购的公司可能受惠。

花旗首席美股分析师TobiasLevkovich指出，在观察过去几年不断缩减在外流通股数的企业时，的确发现不同寻常之处。

这些企业包括IBM(IBM.N)、惠普(HPQ.N)、以及Rockwell Collins(COL.N)等，花旗数据显示，其股价表现皆远远超越标准普尔500指数，自2003年以来上涨接近550%，而整体市场的涨幅约200%。

“减少在外流通股数已经成为企业基因的一部分，”Levkovich表示。“这些是持续回购的公司，往往也是股价表现格外突出的一群。”

不过整体市场而言，当回购高峰已过时，可能是市场已经触顶的迹象。美联储数据显示，2007年第四季时股票回购暴增至1.09万亿(兆)美元，当时标准普尔500指数也处于颠峰。回购又活跃了数季时间，然后骤降，市场也呈现崩跌。

若经济环境让企业获利难以增长，股价最终将会看起来处于过高水准，让投资人有理由离开这不断创新高的股市。

特拉华州Christiana Trust投资组合经理ScottArmiger表示，“观察预期市盈率(本益比)，若认为考虑股票回购因素下股价仍处于低档，则回购突然减少时的影响将相当不好。”

“除了美联储缩减购债及经济成长迟缓之外，股票回购减少是惹人烦恼的另一件事。”(完)

(编译 朱晓军/张明钧; 审校 艾茂林)

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