（修正）股市表现料继续优于大宗商品--分析师

9月23日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Lucas Jackson

（修正以修饰标题）

路透伦敦9月24日 - 分析师和基金经理表示，资金流入大宗商品的情况在改善，但至少一年内，不太可能出现整体行业指数表现持续优于股票的情况，直至全球增长势头更盛。

8月大宗商品涨势迅猛，以及大宗商品和股票等资产的关联性打破，帮助引发投资者的兴趣。

Hermes大宗商品投资组合经理David Hemming称，“几个月前，对大宗商品最好的看法也是悲观的。不过这种状况已经转变，尤其是8月后。”

8月大宗商品的涨势由金属和石油带动，因全球最大的原材料消费国--中国的经济数据改善，欧元区也结束一年半的经济衰退，并且叙利亚紧张情势引发对石油供应的忧虑。

花旗在周一的报告中称，本季度以来大宗商品指数掉期的资金净流入为55亿美元。然而今年稍早出现的清算意味着，今年迄今仍有34亿美元的资金净流出。

最近几年，许多投资者青睐债券，而其他风险偏好较强的人则把资金投向股市，导致大宗商品价格大幅下滑。

追踪19种商品表现的汤森路透Jefferies CRB指数.TRJCRB过去两年里的表现要比标准普尔500股票指数.SPXTR落后40%，但到了8月情况调转过来，CRB指数领先标普股指6%。

巴克莱商品分析师Kevin Norrish认为，这样的表现说明大宗商品可能正处于转变阶段，但全面走强还需要等待全球经济周期的后一阶段。

“单向做多指数确有一些回报，但表现仍远远逊于其它资产，”他在上周的标准普尔道琼斯商品研讨会上说。

“一直要等到本轮经济周期的后半阶段，可能是2014年底甚至也许2015年，那时大宗商品的回报才会重新开始变得让人印象深刻。”

麦格理银行商品投资者产品主管Arun Assumall指出，策略投资者在瞄准回报率最高的资产类别。

“今年真正造成影响的是，去年关于股市的故事多么令人信服以及真的成为现实，”他表示。“因此非常难以与之抗衡，坦率的讲，一位策略投资者应该买入股票。”

**关联度瓦解**

一些长期投资者则受到商品走势不再追随其他资产的鼓舞。

金融危机之后，股市和商品面临承担风险与规避风险交易的更迭时基本表现同步。

但CRB与标普500股指的30日关联度已从4月中的正0.74降至负0.19，显示出自2008年以来最小的关联性。

“人们越来越满意这一资产类别，将商品作为一种多元化品种而添加进来，”瑞银商品全球主管Edmund Carroll称。

其他的关联也在被打破，包括个别大宗商品和整个大宗商品部门的关联，以及大宗商品部门和美元的关联。

不过大多数商品市场缺乏有力的方向和波动性，这意味着投资者必须考虑依赖实货流动的策略，以获得健康的回报。

“真的有必要从本质上明白这些交易机会，很多卖方并不这么做，”资金管理和金属贸易公司Red Kite Group的研究主管Michael Jansen表示。

上市交易基金(ETF)供应商Source的首席开发官Michael-John Lytle表示，其他投资者选择购买与大宗商品相关的实货资产，比如拥有能源管线的有限合伙制企业(MLPs)。

“你可以开始看看这是多么好的长期投资工具，跟那些每周或每月都要波动的东西不一样。”(完)

(编译 田建华/郑茵/石冠兰/杜明霞；审校 高琦/随芬)

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