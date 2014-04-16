股债市资金乾坤挪移的三大因素

图中为美国纽交所内工作中的交易员摄于2014年4月15日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦4月16日 - 上周四上午投资者排长队购买最近违约过的希腊发行的债券，而在下午却大肆卖出美国科技类股。

在最近市场震荡的几年，投资界已经习惯了“承受风险”和“躲避风险”的概念，而这样的行为就很让人挠头了，到底发生了什么事？

观察家们指出三项因素--股票估值过高，全球经济增长未能达到预期，以及今年以来的投资者行为表现--但是有趣的是没有单一的催化剂。

因为各国央行为支撑经济复苏而采取超级宽松的货币政策，全球许多股市，包括发达国家和新兴市场的股市，都处于或接近纪录最高位。

美国标准普尔500指数.SPX几乎达到2009年3月所创低点的三倍水平，而Nasdaq指数.IXIC同期则上涨了近250%，该指数以科技股的权重较高。

根据巴克莱的分析师估算，3月末时美国股市估值是全球第三高，仅次于日本和墨西哥。

美银-美林在最近一个月的全球基金经理调查中称，投资者认为股市估值过高的比例是2000年7月以来最高，而当时Nasdaq市场已经显现崩盘端倪。

那么或许修正走势即将来临？

假设果然如此，则对第二项因素、也就是全球经济成长预期重估最为敏感的股票进行调整的可能性最大。

这也是真实发生的情形。上周四Nasdaq股指大跌3%，为2011年11月以来最大单日跌幅。

在那两天前，国际货币基金组织(IMF)将2014年全球经济成长预估削减至3.6%，为过去六次发布预估中第五次调降，而OPEC将2014年石油需求的预估调降，这一般是作为全球经济活动风向标而备受关注。

“我不确信导火索是什么，但市场动向确实暗示投资者正调降成长的预期，并预计利率将在更长时间内维持低位。因此股市走低而债市升高，”摩根士丹利首席国际分析师Joachim Fels称。

**轮转到再膨胀**

这样环境中受益最大的资产类别是固定收益品种，特别是欧元区债券，因欧洲央行可能在抗通缩过程中祭出一系列举措，可能将利率维持在超低位数年之久。

希腊五年期公债的需求超过200亿欧元，吸引了超过500个投资者。此次标志着希腊违约仅两年后重返债市。

这是展现了投资者信心到了令人惊愕的程度，还是某些更深层东西的症状？根据摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou的研究，答案是后者，三个推动因素中的第三个。

如果2013年的投资主题是固定收益向股市的“大轮转”，那么今年的初步迹象显示，资金流动的转向当中，有部分流至更广泛的“资产再膨胀”。

去年全球主要股市的升幅在20-30%，而全球固定收益的指标10年期美债的总回报则跌近8%。

现在投资者不再卖债买股，而是平衡买入股债。产生的净效应就是债券价格走强，而股价则相对偏弱了。

摩根大通的Panigirtzoglou估计，第一季散户投资者的股票基金买盘放缓至750亿美元左右，约较去年的进度放慢50%。

包括希腊债券等各类债券都需求热络。

Panigirtzoglou表示，“这种转变有双重意义：第一，散户资金不支持做空债市的看法；第二，流入股票的散户资金比去年大幅减少。”

另外，投资者还应谨记全球股市的相对规模。

根据德意志银行，截至去年底全球金融资产规模有242万亿(兆)美元。其中股市仅占64万亿美元，固定收益资产约占97万亿美元。

全球股市市值去年相当于全球经济产生的所有商品及服务规模的87%。未偿债券价值则达到133%。

简言之，资金转移不必太大，在股市就能造成放大效应。另一方面，资金必须大举进出固定收益市场，才能感受到实质的影响。

因此，为什么年初以来会出现那样的转变？这也没什么明显的答案。摩根大通的Panigirtzoglou说，投资者可能只是察觉去年股市上涨的速度难以为继，因此决定买进较多债券。

不然就是他们被债券相对较高的收益率所吸引，开始买进债券，一如养老基金和保险业者去年的操作。(完)

(编译 田建华/石冠兰/张若琪 审校 张明钧)

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