焦点：股票或将失去上涨动能

图为纽约证交所内工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦11月15日 -由于经济复苏脆弱且美联储将缩减购债刺激，造成一些大型投资人丧失信心，全球股市在经历丰收的一年后可能正在失去进一步走高的动能。

到目前为止，股票是今年表现最好的资产，MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS1月以来上涨17%。美国标普500股指.SPX和一些欧洲股指.GDAXI .FTMC也屡创纪录高点。

今年的股票涨势较为独特，因为它主要是由共同基金和散户投资者推动。由于一些现金充裕的企业没有足够信心来扩大业务，因此提高股息和回购股票来回报投资者，所以共同基金和散户总能把收益再投资，持续把资金注入股市。

相反，机构型投资者却未完全拥抱今年这种由债券转向股票的“大轮动”(GreatRotation)趋势。机构型投资者总共管理着56兆(万亿)美元的资产，相当于全球投资资产的70%。

在美银美林的调查中，基金经理在这个月持有4.6%的相对较高现金比重，而认为股票偏贵的投资者的数量是2002年1月以来最高。

摩根大通数据显示，美国、日本、欧洲和英国养老金基金和保险商今年上半年实际买入2,300亿美元债券并出售200亿美元股票。

“现在我们股票仓位过重，不会继续买入。短期内市场将对所有涉及美联储缩减购债的消息敏感，”Edmond deRothschild资产管理公司资产配置主管Benjamin Melman称。

“如果你观察估值，就会发现相比之前，操作的空间小得多了。明年股市可能不会有这样的表现了。”

标普500指数的市盈率目前为14.8倍，创2010年以来最高，且超过长期均值13.9.

Euro STOXX 50指数处于四年峰值，明显高于均值的12.0。

据美银截至11月13日数据，今年迄今，全球股票基金已吸引2,290亿美元流入规模，或为管理资产总量的3.7%，其中欧洲已连续20周吸引资金净流入。

债市只吸引到150亿美元，或占AUM的0.5%；货币市场基金则流出950亿美元，相当于AUM规模的2.9%。

参与美银调查的受访者说，G7国家信贷增加以及中国和亚洲的增长，是股市继续走升不可或缺的催化剂。

“投资者希望参与股市，但又没有把钱完全投进来，”美银欧洲投资策略师ManishKabra说。“是什么能让犹豫的多头变成铁杆多头？需要看到G7国家的银行信贷出现进一步增长。”

美国和日本的银行信贷在提速，但欧洲银行业者仍在收缩资产负债表并削减放贷。

此外还有一个促使机构投资者绕开股市的长期因素，那就是监管层面的改变，要求基金在增持风险资产时必须增加资本留存。

“机构投资者持有股票的监管负担更重了，”罗斯柴尔德的Melman说。

浏览美国和欧洲股市估值图表，请点选 link.reuters.com/hav28s

浏览2013年资产表现，请点选 link.reuters.com/kaf74v

**削减QE的威胁**

围绕美联储将何时开始缩减货币刺激规模的讨论再起，可能触发股票遭抛，因削减量化宽松(QE)可能导致美国公债收益率升高。

美联储下届主席人选叶伦本周明确表示，将继续推进美联储的宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。[ID:nL4S0IZ5NT]

此番表态推动股市朝着五年高位回升。

而美国公布一连串经济数据显示复苏转强，近来导致市场把美联储将何时开始削减QE的时间预期，从明年3月最早提前至今年12月。

法国兴业银行称，如果衡量股票较债券回报溢价的“股票风险溢价”指标从当前的4.6%回到长期均值3.9%的正常水平，并且公债收益率到2014年底涨至3.9%，那么美国股市将会承压。

“在经济复苏期间，债券收益率上涨对于股票来讲未必就是坏事，”法兴银行在客户报告中写道。

“但是，在企业获利能力维持疲弱且市场的获利增长预估料趋缓的情况下，债券收益率上涨就可能导致美国股市出现修正。”(完)

(编译 隋芬/石冠兰/艾茂林; 审校 高琦/侯向明)

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