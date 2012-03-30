股指期权仿真交易4月启动

报导援引相关人士透露,在股指期权的设计中,监管层将做市商制度纳入规划,计划引入券商充当做市商.另外,各类商品期权、ETF(可上市交易基金)期权等创新也在酝酿中.

据悉,监管层目前对於推出期权的态度较为积极.作为中国证券市场的历史空白,期权的大门最有可能由股指期权率先推开.在国债期货上报证监会之後,中金所对於国债期货的准备工作基本完成,股指期权的筹备工作已全面铺开.