股指期权仿真交易4月启动

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透上海3月30日电---上海证券报周五报导称,股指期权将於今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.
报导援引相关人士透露,在股指期权的设计中,监管层将做市商制度纳入规划,计划引入券商充当做市商.另外,各类商品期权、ETF(可上市交易基金)期权等创新也在酝酿中.
据悉,监管层目前对於推出期权的态度较为积极.作为中国证券市场的历史空白,期权的大门最有可能由股指期权率先推开.在国债期货上报证监会之後,中金所对於国债期货的准备工作基本完成,股指期权的筹备工作已全面铺开.
报导并称,股指期权标的物已经正式确定为现货沪深300指数,将与当前运行良好的沪深300股指期货形成风险管理市场的完整体系.鉴於风控需要,首个期权品种采用欧式期权设计,要求其持有者只能在到期日行权.
中国金融期货交易所此前已於2月13日正式启动国债期货仿真交易.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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