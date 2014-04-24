《de Aenlle专栏》股票投资：转攻为守 守或为攻

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Conrad de Aenlle 编译 张明钧/李爽
路透加州长滩4月23日 -五年来人们持有较具攻击性的投资组合，带动非必需消费品及科技类股走高，并使这些类股表现超越整体市场。
随着这些产业开始展现疲态，可能到了转攻为守的时候，应该将部分资金转入医疗、电信或必需消费品类股等较为稳定的领域。
Causeway Global Value Fund(CGVIX.O)联席经理Jamie Doyle还未准备全面转进防御型个股。但对于许多个股的股价他则是多所批评。
“我们是价值型投资人，”Doyle表示。“股市五年来的强劲走势让我们担忧，我们必须问自己‘什么可以带动市场进一步走高，而目前估值在何处’。”
无论市场朝哪个方向发展，Doyle都看好SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)前景。这家韩国主要电话公司是他的主力持股之一；过去五年他所主持的基金绩效排名一直名列全球前5%之内。
SK电讯的市占率达50%，使其受惠于业务的正向循环。Doyle称，这让该公司拥有规模经济以强化资本报酬率及获利率。另一方面，该公司可以积极扩大支出建构网络，从而提高其服务对客户的吸引力。就算拥有这样的优势，SK电讯的股价的落后市盈率(本益比)仅为8.6倍，股息收益率则为4.2%。
Doyle同时认为大型医药股拥有获利契机，特别是法国赛诺菲(SASY.PA)及瑞士罗氏(Roche Holding)ROG.VX。他指出，在忧心获利丰厚药品专利过期之际，两家公司最近几年都已经更换高阶主管。他对于赛诺菲的新老板Chris Viehbacher印象特别深刻，他是从葛兰素史克(Glaxo Smith Kline)(GSK.L)招聘过来，而且他有着赛诺菲必然认为是缺点的部分。
“他们找了一个不是法国人来当老板，”Doyle表示，”他来自于管理更为健全的葛兰素史克。他的表现不俗，帮助公司找回发展重点，讨论降低成本的做法，同时放宽眼界以取得创新药品。”
以分析师平均预估的2014年获利来看，赛诺菲股票市盈率为13倍，股息收益率为3.7%。Doyle认为，赛诺菲和SK是他提及的持股中最被低估的股票，不过他拒绝说明具体的价格目标。
罗氏的吸引力在于其Genentech子公司，Doyle称该分支是罗氏“非常成功的研发引擎”，帮助罗氏在药物创新上超越同业。他认为该公司的专利问题应该很少，因为其药物通常都是生物制剂，而非化学制剂，从而使得普通药厂更难超越。
最近出现一系列并购活动的大型医药公司被广泛视为防御类股。小型医药类股则不受待见，最明显的原因就是，生物科技让人寄予厚望但结果却不赚钱。不过基金公司贝莱德环球小型企业基金(Black Rock Global Small Cap Fund)(MAGCX.O)联合经理人Murali Balaraman认为，其持股的一家小型医疗保健公司Edwards Lifesciences(EW.N)具有充分的防御特性。该基金过去10年来的表现高居全球股票基金的前5%。
Balaraman指出，Edwards制造的人工心脏瓣膜技术所需要的侵入性程序达到最小水平，使其居于领先地位，预计随着人口老龄化，需求会持续强劲，从而呈现靓丽的成长前景。
**烘焙类企业成长**
Balaraman持股的另一个公司是一家爱尔兰-瑞士企业Aryzta AG(ARYN.S)，这是全球最大的烘焙商。他说，如果你吃过麦当劳的汉堡或星巴克的三明治，那么你就惠顾了Aryzta。
“这是一家具有成长性的稳健抗跌股，”Balaraman说，并指出该公司生产技术有所改善，因此应该会开始释出自由现金流。
Doyle对于那些食品和其他消费必需品公司基本持警惕态度，因估值太高，不过他持有美国两家烟草生产商股票，分别是Altria Group Inc.(MO.N)和LorillardLO.N。这两支股票表现不佳，因担心电子烟会削减公司获利能力，而且监管机构还向薄荷香烟生产商施压，但他认为当前的估值过度高估了潜在的风险。
“最好的投资包括会害死你的这些必需品类股，”他说。他感到更担忧的是股价涨得太高、可能危及股东财务体质的那些股票。
“很难想像获利会大幅提高，宏观经济背景不算太好，而股票涨势全然不顾这种形势，”Doyle说。“投资须谨慎。”(完)
(编译/审校 张明钧/李爽/王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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