我武生物等八只新股上市首日均以上限开盘 七只触及临停

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月21日 -尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物(300357.SZ)等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线，显示市场对新股的热情仍是“高烧不退”。
我武生物、新宝股份(002705.SZ)、楚天科技(300358.SZ)、良信电器(002706.SZ)、炬华科技(300360.SZ)、天保重装(300362.SZ)、全通教育(300359.SZ)和光洋股份(002708.SZ)周二集中上市，这八只新股开盘均较发行价上涨20%。
除炬华科技这只高价股以外，其余七只新股在开盘后迅速上涨，很快触及临时停牌线，这七只新股将停牌一小时。
按深交所现有规定，开始交易后，新股交易价格较开盘价涨跌10%，将触发临时停牌标准，新股将暂停交易一小时，若恢复交易后再涨触及20%涨幅或跌幅，将暂停交易直至收盘前三分钟(14:57)。
纽威股份(603699.SS)上周五成为中国新股重启后首只上市新股，首日表现抢眼，以集合竞价上限开盘后快速上涨，瞬间触及临时停牌红线，收盘较发行价大涨43.49%，离首日最高涨幅44%仅一线距离。但本周一则跌停，周二早盘继续探底。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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