肖钢：推进股票发行注册制改革 提高稽查执法效能

路透北京1月21日 -中国证监会主席肖钢周二表示，监管转型的主要任务包括进一步精简行政审批备案登记等事项；推进股票发行注册制改革，提高稽查执法效能等。

证监会网站援引他在2014年全国证券期货监管工作会议上讲话称，要确立以信息披露为中心的监管理念；理顺监管与执法的关系；强化派出机构职责；促进证券期货服务业提升竞争力；推进资本市场中央监管信息平台建设以及建设法律实施规范体系。

“监管转型是一项长期任务和系统工程，不可能一蹴而就。在监管转型过程中，特别要注意处理好推进监管转型和促进市场发展、推进监管转型和维护市场稳定、全面转型和重点推进、推进转型坚定性和政策措施灵活性、转型统一性和创新性的关系。”肖钢强调。

他指出，推进监管转型要实现“六个转变”，包括监管取向从注重融资，向注重投融资和风险管理功能均衡、更好保护中小投资者转变；监管重心从偏重市场规模发展，向强化监管执法，规模、结构和质量并重转变。

监管方法从过多的事前审批，向加强事中事后、实施全程监管转变。监管模式从碎片化、分割式监管，向共享式、功能型监管转变。监管手段从单一性、强制性、封闭性，向多样性、协商性、开放性转变。监管运行从透明度不够、稳定性不强，向公正、透明、严谨、高效转变。

停发逾一年多的新股IPO改革在2014年伊始率先登场，不过意欲抑制“三高”的所谓市场化发行却事与愿违，折戟的背后难掩改革不配套硬伤,亦饱受批评。（完）

(发稿 沈燕; 审校 邵晓忆)

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