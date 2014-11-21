沪港通实现预期目标 与QFII、RQFII优势互补-中国证监会

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月21日 - 中国证监会发言人张晓军周五表示，沪港通正式开通以来实现了预期的目标，与现行的QFII、RQFII制度优势互补，证监会将继续与相关部委沟通，逐步完善QFII、RQFII制度，积极与相关指数公司协商，共同推进A股纳入国际主要基准指数。
张晓军在例行新闻发布会上称，沪港通下换汇机制以“净额换汇、全额分摊”为运行原则，相对于全额换汇，最大限度的降低了市场整体换汇成本、减少了换汇可能导致的离岸汇率影响。由于中国结算实施统一换汇，普通投资者可因此获得适用于机构的更优汇率。
截至11月21日，沪港通成交额合计291.01亿元人民币。其中沪股通累计成交509,485笔，成交金额252.31亿元人民币，净买入236.40亿元；港股通累计成交95,379笔，成交金额38.70亿元人民币，净买入29.28亿元。
沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通.NQUOTA.SH总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通.SQUOTA.HS总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。