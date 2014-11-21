沪港通实现预期目标 与QFII、RQFII优势互补-中国证监会

路透北京11月21日 - 中国证监会发言人张晓军周五表示，沪港通正式开通以来实现了预期的目标，与现行的QFII、RQFII制度优势互补，证监会将继续与相关部委沟通，逐步完善QFII、RQFII制度，积极与相关指数公司协商，共同推进A股纳入国际主要基准指数。

张晓军在例行新闻发布会上称，沪港通下换汇机制以“净额换汇、全额分摊”为运行原则，相对于全额换汇，最大限度的降低了市场整体换汇成本、减少了换汇可能导致的离岸汇率影响。由于中国结算实施统一换汇，普通投资者可因此获得适用于机构的更优汇率。

截至11月21日，沪港通成交额合计291.01亿元人民币。其中沪股通累计成交509,485笔，成交金额252.31亿元人民币，净买入236.40亿元；港股通累计成交95,379笔，成交金额38.70亿元人民币，净买入29.28亿元。

沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通.NQUOTA.SH总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通.SQUOTA.HS总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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