A股市场料下半年重启IPO--安永

路透北京6月27日 - 国际会计和咨询公司安永ERNY.UL周四发布报告称，对下半年大中华地区的首次公开发行(IPO)活动持审慎乐观态度，预计中国A股市场将于下半年重启IPO，主要为规模较小的企业；同时，中国企业将重启赴美上市。

据安永报告，今年二季度中国大陆及香港地区的交易所通过10宗交易共计融资40亿美元，约为亚洲地区总融资额的40%，不过中国大陆IPO活动由于监管因素自2012年11月便已处于停滞状态。

“A股市场新股上市将由规模较小的企业为主，其中工业及信息技术行业公司将是A股IPO的主力军。”安永在报告中预计。

而就香港市场而言，虽然2013年上半年交易宗数呈现同比下降，且近期资本市场的波动令部分上市计划延后，但年度最后四个月历来都是香港上市的窗口，预期本年度还会延续。因而，安永建议，计划上市的企业应尽早做好准备，在上市窗口打开时迅速行动。

“香港IPO市场将在最后四个月保持活跃。但是价格至关重要，91%投资者关心的是有吸引力的定价，这也是影响IPO成功与否的主要成功因素。”安永称。

此前有本地媒体报导称，目前发行人、中介机构均在进行A股市场IPO开闸前的准备工作，待发行体制改革意见正式实施、相关配套文件发布后，满足规定条件的发行人即可获得批文。

中国证监会此前亦在例行发布会上表态称，新股发行改革意见的发布尚无明确的法律程序时间，待意见发布后还将发布相关配套文件；IPO企业过会首先要符合发审会后的指导意见，还要符合指导意见兼配套文件中的所有规定，所有程序走完才具备拿批文上市的条件。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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