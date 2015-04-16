分析：新兴股市表现料连续第五年输给成熟市场

路透伦敦4月16日 - 美日欧股市节节攀升，却没有迹象显示新兴市场沾到了光，后者疲弱的经济成长和公司业绩预示，新兴股市今年可能会连续第五年表现落后。

在央行印钞措施和经济复苏的推动下，美国股市不断刷新纪录高位，欧洲股市触及七年高点，日本股市录得15年最高水准。在这一个个高峰面前，新兴市场就犹如全球股市方阵中的一个黑洞。

MSCI新兴股市指数已较2007年所创纪录高位跌逾20%，尽管有印度和中国股市的例外劲升。自2010年底以来，该新兴股市指数的表现落后于全球指数50%以上。

据摩根大通资产管理援引EPFR Global的数据称，过去两年中，标的是新兴市场的股票和交易所交易基金已有600亿美元资金外流。

而且现在，鉴于美国即将开启升息之路，新兴货币兑强势美元节节败退，美国的投资者就更没有兴趣投资新兴股市了。

“尽管成熟市场自2010年底以来的表现远远好于新兴市场，但我们仍亲睐成熟市场，我们认为没有理由改变这一看法，”日本摩根大通资产管理多元资产团队的投资组合经理Jonathan Lowe说。

“实际上，日本和欧元区刺激措施的规模使我们想进一步减持新兴市场股票，”Lowe补充称。

在3月份接受美银美林调查的全球投资者中，有超过一半的人表示，新兴市场股票是他们未来一年可能减持的资产类别。

**增长放缓**

多个因素多新兴市场不利，首先是新兴市场今年经济增速可能连续第六年放缓，这令新兴市场与发达市场一直以来的增长差收窄。

据国际货币基金组织(IMF)本周预计，今年新兴市场与发达市场的增长差距将收窄至不到2%，而2013年这一差距为4.5%。鉴于中国经济增速创下处于六年低点，短期内这一增长差似乎不太可能好转。

瑞银的分析师说，新兴市场去年第四季度的消费和固定资本形成均出现放缓，同时出口增幅连续第三年下降。

摩根士丹利指出，这已导致获利表现不尽理想--即使是印度，虽然股市自2013年年底以来大涨三分之一，但仍有40%企业最新一季获利低于预测。

“如果今年全球经济成长率有3.5%，这就算是高的了。全球成长率要达到4%，新兴市场获利能力才会有明显提升，”Lowe称。

据摩根士丹利的计算，新兴市场2013-16年每股盈余(EPS)年复合成长率将达3.8%，但日本高达15%。相关图表(link.reuters.com/gup54w)

摩根士丹利预估，新兴市场2015年EPS将成长1.6%。日本则预估成长16%。

**股东权益报酬率(ROE)低迷**

新兴市场倚重大型国营银行、矿企及油企，这些企业往往无法或不愿意像欧美同业那样削减成本或裁员。

由于在经济成长及出口市场转差时，企业没有削减成本，新兴市场的股东权益报酬率(ROE)在2008年后开始下滑，而且尚未回升。相关图表(link.reuters.com/wyr57v)

新兴市场企业的ROE比美国企业低了3个百分点。

“在美国，牛市的前两年不是因为经济在复苏，而是因为公司有效削减成本，而这在新兴市场还没有发生，”瑞银财富管理驻纽约首席投资官Jorge Mariscal说。

“一旦全球经济开始加快复苏，就难以再预计新兴市场将会持续落后...但距离这样的时期至少还有6-12个月。”

对新兴市场而言为数不多的利好之一是，MSCI明晟新兴市场指数以历史而言相对便宜，以预期获利计算的平均市盈率为11.6倍，而成熟股市接近17倍：link.reuters.com/rut87v

那些可以在指数之外投资的基金经理也可以找到机会。新兴指数通常关注巴西这样的大型经济体，而常常体现不出诸如匈牙利这样小型市场的优秀表现，后者按照美元计价今年已经上涨了15%。

例如Mariscal，他在新兴市场的配置就低于全球指数，但在策略上超配台湾、印度和菲律宾，指因经济增长和公司获利改善等因素。

随着美国加息，这种差异可能加深。

瑞银分析师称，在诸如台湾和韩国等市场，美国全面复苏可能对公司获利形成提振。但在诸如土耳其、巴西和南非等其他市场，复苏可能远未到来，因为它们的股票成本和美国相连，但获利却依靠欧洲和中国的经济增长。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/蔡美珍/秦德兴; 审校 王洋)

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