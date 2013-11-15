中国股市涨势如虹 回应即将出台的三中全会改革方案

* 中国股市周五暴涨，市场预期三中全会全面改革方案会是重磅利好

* 《决定》2万字左右，涵盖15个领域、60个具体任务

* 2020年国有资本收益上缴公共财政比例或提高到30%，目前仅为5-10%

* 改革若落实中国将迎来翻天覆地变化

作者 沈燕

路透北京11月15日 -熊窝多时的中国股市终于在周五发挥了晴雨表的作用，沪市综指.SSEC周五早盘暴涨逾2%，起因缘于市场预期将出台的三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定会对中国起到长治永安的作用，是一枚重磅利好。

人民日报援引参与该决定起草和修改的亲身参与者--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民的话称，决定2万多字，涵盖15个领域、60个具体任务，每一句话的内涵十分丰富，落实下去都会使该领域的体制机制发生重大变化。

“太振奋了，绝对是一个重磅炸弹。”北京一家大型券商的高层在了解到部分业内流传的决定内容后，在电话中兴奋地称，“都是干货，刀刀见血直中中国目前问题的要害，终于看到中国崛起的希望了。”

他进一步称，周二三中全会公告出来的时候市场有点失望，因为都是纲领性条条，属于高屋建瓴，感觉低于预期，但现在感觉完全不一样了，因为改革内容涵盖中国经济社会文化党建政府体制等方方面面，就是一份施政纲领。

“由此也不难理解中国要强势推进改革必须有一个强势的政府，新设中央改革领导小组和国家安全委深刻含义或许就在于此了。”该位人士称。

中国沪市综指早市收盘报2,149.30，上涨48.80点，涨幅2.32%。

周二出炉的中共十八届三中全会公报明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。但市场对此反映平淡。

杨伟民在接受人民日报采访时称，十八届三中全会的主题是全面深化改革，而非某一方面的改革。发挥市场主导作用将给中国带来20年改革红利期；《决定》如果有效落实，必将掀起国有企业的第二波改革。

他称，这次会议确定的主题是全面深化改革，与十一届三中全会以来的前六次三中全会有所不同。尽管前6次会议也都与改革有关，但主题仅是某一方面改革。这次则包括了经济、政治、文化、社会、生态文明以及国防和军队改革、党的建设制度改革。

15个改革任务中，六个是经济，生态文明体制也与经济密切相关。经济占了所有改革任务近一半。

根据业内预计，在国有资本改革方面的大动作包括，完善国有资本管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司。

同时支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，划转部门国有资本充实社会保障基金，完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提高到百分之三十，更多用于保障和改善民生。

今年2月，国务院发布《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，提出未来三年中央企业国有资本收益上缴比例继续提高。“十二五”期间，将在现有比例上再提高5个百分点左右，新增部分的一定比例用于社会保障等民生支出。目前上缴比例为5-15%不等。

**深化改革涉及方方面面**

尽管中国改革开放30年经济上的成就有目共睹，但巨大的贫富差距，社会管理的滞后，官僚行政管理体制弊端导致的腐败盛行，使得中国社会充斥在浮躁和焦虑中，各个阶层都充满着抱怨，物质的提升并没有增加中国民众的幸福感。相反，由于征地拆迁引发的社会纠纷排在信访首位，甚至时不时会爆出一些极端事件。

正在基于这种背景，中国各界对三中全会深化改革寄望深厚，而这份预计会在一周内出炉的中共中央三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定无疑给了正面的回应。

“在起草和修改过程中，有两个原则让我记忆深刻，一是只写改革，特别是重大改革，发展的任务原则上不写；二是修改时，对于有可能削弱改革力度、弱化改革举措的，除非理由特别充足，一般不接受。”杨伟民表示。

就在三中全会召开前夕，根据官媒人民网的调查，收入分配改革、行政体制改革、民生保障制度改革、医药卫生改革、户籍制度改革、财税体制改革为网友最关注的六大改革关键词。

很显然，深化改革的决定中对此都有明确回应，并明确强调市场对资源配置的决定性作用，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预，推进水，石油，天然气，电力，交通，电信等领域价格改革，政府定价范围主要限定在重要公用事业，公益性服务，网络型自然垄断环节。

同时明确政府在宏观调控中的定位，不干预微观经济，创新行政管理方式，深化行政体制改革，并明确提出宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化，减缓经济周期波动影响，防范区域性系统性风险，稳定市场预期。

在社会行政管理改革，以及人口政策调整等方面也都有明确举措，包括废除劳教教养，逐步取消学校，科研院所，医院等单位的行政级别，去“行政化”；研究制定渐进式延迟退休年龄政策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策。

对司法独立公平的改革亦直指中国目前司法不公的痼疾，包括司法权限的上收，推动省以下地方法院，检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度，保证国家法律统一正确实施。

**投行券商报告先知先觉**

对于业内流传的深化改革内容，诸多嗅觉灵敏的券商投行们已经率先解读，并仔细研究其对资本市场的影响。

其中中金的研究报告就指出，沿着短期题材+中长期经济可持续增长的信心这个思路，得出的结论改革是主旋律，以“国安委员会”和“深化改革领导小组”为代表的权力和资源的重构才是核心，战略重心不再完全集中于经济增长，市场化是难以逆转的潮流，而原有经济增长模式预计将得以延伸和升级。

“乐观的人看到了改革必须要权力上收，而悲观的人看到政经走向分离的内在矛盾。我们更倾向于中性偏正面看待，这是现实约束下的改良。”报告称，“家天下”的责任感是向善的驱动力。但不能过度乐观的理由在于改革的方向存在内生矛盾，况且终归要落实在执行上。

但报告也提到市场情绪难免有反复，后续会有所修复。后续披露的公告全文中预计将有更丰富的信息，充分满足股市对更多“题材”的需求，市场情绪尤其是相关板块表现又会有所修复。

对个股板块的影响上，该份报告称，微观上，“改革”会是相当长时间的关键词，并成为影响股市板块表现的一条主线。并预计国企改革,军工、生态文明、自贸区、文化产业等仍是未来需要关注的主流题材。（完）

(审校 毕晓雯)

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