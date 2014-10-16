市场在强化悲观的理由--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

影响投资人信心的，多半是由最近发生，而非即将到来的事件，这可能扭曲市场的最大因素。我们都知道最近市场发生了什么事，却不知道未来会如何演变。然而，股市理论总是说，逝者已矣，未来才是最重要的。既然如此，何以市场会突然由极度乐观转为极度悲观？

正如过去几个月来我们所经历的变化，投资人看到股价下跌，便将这个「经验」当成股价会继续下跌的理由。这时，就不由得想起巴菲特所言，投资人通常错把「透明」当作乐观，「不透明」当成悲观。当大环境欠佳时，我们总会听到市场有不确定性的言论；景气好转，便觉得未来是清晰又明亮。

二十多年来，经济停滞、通缩和政府负债攀升，已经成了日本经济的象征，而对解决成长迟缓的看法分歧，则加深了欧洲的悲观情绪。德国希望财政紧缩，专注在结构性改革，也就是说，找出打破欧盟区贸易障碍的方法，拉高劳动市场的弹性；法国却希望以刺激财政支出的方式因应；欧洲央行总裁德拉吉（Draghi）则希望加码货币刺激政策。

然而，经济和市场具有自动修正的功能。年初美国的预算僵局，最终也因为股市重挫，对政客形成压力而化解。全球都在烦恼美国Ｆｅｄ升息，以及其他地区日本化的问题，这是相互矛盾的。

在全球经济停滞成长下，Ｆｅｄ是否真的会升息？换个说法，在疲弱不堪的全球经济及陡升的美元下，美国真的会冒着压抑经济成长的风险而升息？若Ｆｅｄ考虑此因素而不升息，那么眼前市场的下挫，将成为未来股价回复原有水准的正面动能。

即使美国升息势在必行，Ｆｅｄ的主要利率政策工具——联邦基金利率，也会在市场修正前至少六个月上扬；因为升息是早就预期到的事，也已经部分反映在市场上；一旦利率真的上升，投资人看到市场并没有想像中那么惨，便会回头进场买股。

伊波拉病毒或许会影响美国和欧洲，还记得台湾爆发ＳＡＲＳ那一年吗？那段时间可是过去二十年来最好的入市时机之一。虽然美欧爆发全面传染的可能性极低，但这两地的民众和投资人的心里一定会不安，因而降低风险偏好。

这就是为何基本面可能走下坡时，股价还会向上走的原因，反之亦然，市场的超涨超跌就是这么来的。股市成交低迷，波动性便容易拉高，市场会怎么走，谁也不知道。但在这波大卖超的跌势中，我们看到的，是市场的过度反应。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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