市场在强化悲观的理由--今周刊「谷月涵看台湾」

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
影响投资人信心的，多半是由最近发生，而非即将到来的事件，这可能扭曲市场的最大因素。我们都知道最近市场发生了什么事，却不知道未来会如何演变。然而，股市理论总是说，逝者已矣，未来才是最重要的。既然如此，何以市场会突然由极度乐观转为极度悲观？
正如过去几个月来我们所经历的变化，投资人看到股价下跌，便将这个「经验」当成股价会继续下跌的理由。这时，就不由得想起巴菲特所言，投资人通常错把「透明」当作乐观，「不透明」当成悲观。当大环境欠佳时，我们总会听到市场有不确定性的言论；景气好转，便觉得未来是清晰又明亮。
二十多年来，经济停滞、通缩和政府负债攀升，已经成了日本经济的象征，而对解决成长迟缓的看法分歧，则加深了欧洲的悲观情绪。德国希望财政紧缩，专注在结构性改革，也就是说，找出打破欧盟区贸易障碍的方法，拉高劳动市场的弹性；法国却希望以刺激财政支出的方式因应；欧洲央行总裁德拉吉（Draghi）则希望加码货币刺激政策。
然而，经济和市场具有自动修正的功能。年初美国的预算僵局，最终也因为股市重挫，对政客形成压力而化解。全球都在烦恼美国Ｆｅｄ升息，以及其他地区日本化的问题，这是相互矛盾的。
在全球经济停滞成长下，Ｆｅｄ是否真的会升息？换个说法，在疲弱不堪的全球经济及陡升的美元下，美国真的会冒着压抑经济成长的风险而升息？若Ｆｅｄ考虑此因素而不升息，那么眼前市场的下挫，将成为未来股价回复原有水准的正面动能。
即使美国升息势在必行，Ｆｅｄ的主要利率政策工具——联邦基金利率，也会在市场修正前至少六个月上扬；因为升息是早就预期到的事，也已经部分反映在市场上；一旦利率真的上升，投资人看到市场并没有想像中那么惨，便会回头进场买股。
伊波拉病毒或许会影响美国和欧洲，还记得台湾爆发ＳＡＲＳ那一年吗？那段时间可是过去二十年来最好的入市时机之一。虽然美欧爆发全面传染的可能性极低，但这两地的民众和投资人的心里一定会不安，因而降低风险偏好。
这就是为何基本面可能走下坡时，股价还会向上走的原因，反之亦然，市场的超涨超跌就是这么来的。股市成交低迷，波动性便容易拉高，市场会怎么走，谁也不知道。但在这波大卖超的跌势中，我们看到的，是市场的过度反应。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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