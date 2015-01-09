香港《信报》：新旧债王唱淡 世界不再美丽

（1月9日财经评论）

习广思

受中国内地A股调整约2%影响，港股开市时段虽然道指期货再升百点，但恒指与国指都有点升不起的感觉，分别只升了0.65%及0.27%，不少股份升高后倒跌收场。中国内地下周新股招股，加上今天开始12月的宏观经济数据出笼，可能成为获利回吐的藉口。踏入2015年，虽然去年的旧趋势仍延续下来，但股市却显得波动。美股这头老牛有点脱脚，犹幸跌至2011年引伸以来的上升通道底部，周三即见大幅反弹，老牛暂时仍安好。周三公布的12月份私人企业就业数据亦见理想，调查公司ADP指出，上月私人企业招聘了24.1万人，较市场预期的22.5万人为高，这对今天公布的官方整体就业数据有一定启示作用。

投资市场上赚钱方法有多途，其中之一是资产配置，把资金分配到哪类资产可有较佳的组合回报，是每个投资者要答的问题。最简单的选择是债股的比例，每个打工仔都有强积金，这问题答得对，对回报有很大的影响。选债还是选股，看通胀前景。去年投资美国长债跑赢美股，2015年首几个交易日，这趋势仍持续。投资于20年期或以上美国国库券的ETF（在纽约上市，编码TLT）迄周三，回报已有4.3%，投资于7至10年国债的ETF（编码IEF）亦有1.8%的回报，两只ETF均跑赢了摩根士丹利环球股市指数及新兴市场指数。金融市场仍活在通缩的阴霾下，令债券继续跑赢股市。在这环境，股市上的公用股、房地产信托基金（REITs）及一众高息股都会有较好回报。

新旧债王格罗斯（Bill Gross）及冈拉克（JeffreyGundlach）最近均先后唱淡全球经济，认为买国债仍是投资之选。新债王冈拉克接受美国财经杂志《巴隆氏》（Barron's）专访时预期，美国10期长债息率将下跌至1.38厘的2012年以来低位，特别是油价有机会跌至每桶40美元水平，而欧日长债息率低于美债，海外投资者都会为息所诱，把资金堆进美国债市。他也不预期今年美国经济会有3%或以上的增长，因为外围的通缩压力会席卷美国经济，进口品竞争增加，美元强势会令问题更恶化，影响到企业投资意欲。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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