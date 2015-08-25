香港《星岛日报》：亚洲股汇挫 防大鳄变阵狙击

（8月25日社评）

这一波的环球股灾，多国经历七年前金融海啸以来最大的跌市。由于震央在亚洲金融市场，令1997-98年间的亚洲金融风暴阴影重现，多国政府央行或财经高层出动稳定信心。

在本港，恒生指数连跌七天，昨日以5.2%的跌幅收市，比今年4月高位时，已经蒸发了四分一财富。上海股市综合指数更急挫8.5%，市值只及今年6月高位不足四成，今年以来的升幅全部报销。骨牌效应下，亚洲以至欧洲主要市场的跌幅由百分之四至七不等，美国杜琼斯工业平均指收继上周五下跌530点后，昨日开市时一度再跌逾千点后才回稳。

股市波涛汹涌，汇市不遑多让。新兴市场受到美元强势和撤资打击，马来西亚令吉今年以来兑美元已经跌了近四分一，印尼盾亦跌了一成半，而澳纽和俄罗斯等商品资源出口国，亦因为中国制造业放缓降低对商品需求等顾虑，货币跟随商品贬值。

马来西亚和印尼，是十多年前亚洲金融风暴其中两个重灾区。当年风暴的切入点，是冲击一些对美元估值偏高的货币，这些国家的货币饱受冲击后，1998年7月兑美元的汇率，比一年前分别下跌了三成多至八成多，当中以印尼盾最为惊人，跌了八成三，马来西亚令吉跌了三成九，而最早受风暴蹂躏的泰国铢，跌了四成。

当年这些国家享尽亚洲经济急速起飞、吸引大量外资来投的好处，借了大量美债，经济出现泡沫，当美元转强，这些国家的货币成为大鳄狙击的目标，泰国政府率先因为不够外汇储备还债而＂投降＂，宣布泰铢与美元脱鈎，大幅贬值，而这些国家的汇市风暴，直接蔓延至股市，产生惊涛骇浪。

风暴吹到香港，港元兑美元的联系汇率，亦成为大鳄狙击目标，金融管理局为了扞衞联汇，银行隔夜息由8厘推高到23厘，甚至一度飙升到280厘，代价是股市楼市因为资金紧缩而急挫，尤其是股市下跌做就大鳄沽空掠款的机会，在汇市和股市双边操控，令香港变成其饱食远扬的提款机，终于激发惊心动魄的官鳄决斗，港府动用了1,200亿元储备破天荒入市买股，加上大鳄因俄罗斯赖债火烧后栏，局面才稳定下来。

今次亚洲股汇震荡，同样有美元回升和资金回美的因素，令人关注大鳄会否乘势上下其手。金融风暴后，本港已经改善了金融防御机制，堵塞上次让大鳄钻的空子，尤其是针对上次楼灾产生的重大后遗症，在这轮楼价飙升之际不断增加入市难度，令物业投资杠杆不致如97年时失控，增加买家承受楼价下跌的能力。

不过，大鳄招数和对象不会一成不变，今天中国已经成为亚洲以至全球经济举足轻重的国家，而中国经济和币值逐步对外开放的过程中，至今仍然未受到严峻的大鳄冲击考验，而部分亚洲国家的金融和经济体系亦非无懈可击，香港未必可以完全置身事外，当局须密切注视应变，市民亦须避免自乱阵脚。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。